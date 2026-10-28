Salvini riconfermato, nome e simbolo del partito rifatti: il Partito del Nord dice «Siamo restati solo noi a difendere il federalismo»

Si spengono i riflettori sul congresso della Lega che ha riconfermato come guida Matteo Salvini e Luca Matteja, in qualità di coordinatore territoriale del Patto per il Nord fra Asti, Langhe, Roero e Monferrato, affida le sue riflessioni ad un comunicato stampa.

«La riconferma di Matteo Salvini alla guida del partito per altri quattro anni sancisce la definitiva trasformazione della Lega in una forza politica apertamente nazionalista e centralista, segnando la fine irrimediabile del progetto originario fondato da Umberto Bossi.

Il recente restyling del simbolo, con il passaggio da “Lega Salvini Premier” a “LEGA ITALIA Federale” rappresenta un’operazione puramente di facciata. La parola “federale” relegata in caratteri minimi, appare come un goffo tentativo di imbonire la base storica e quei militanti che ancora credono nelle battaglie autonomiste della prima ora.

Negli ultimi anni, la parola federalismo è stata di fatto bandita dalla linea strategica e dai programmi dal partito, progressivamente cancellata dal dibattito pubblico, dalla stampa e dai media tradizionali per fare spazio ad un’agenda politica focalizzata sull’asse nazionale e centralista.

L’involuzione “da Lega Nord a Lega Italia” rappresenta la pietra tombale sulla spinta autonomista del Nord, dimostrando come la svolta nazionalista sia ormai irreversibile.

Qualche dirigente piemontese ci ha forse provato: la mozione presentata dall’onorevole Riccardo Molinari è sembrata solo un pannicello caldo arrivato dal secolo scorso per tenere in ostaggio molti leghisti ancora fortemente convinti dei temi centrali di battaglie quarantennali per l’autonomia, il federalismo, il Nord e per la priorità del territorio che ancora oggi rappresentano l’attualità della questione settentrionale.

Diamo atto – conclude Matteja – del coraggio e della coerenza, in linea con le sue posizioni politiche storiche, che l’onorevole Gianna Gancia ha tenuto sin dall’inizio esponendosi a sostegno del tentativo di riportare al Nord il partito sottoscrivendo la candidatura di Massimo Garavaglia alla Segreteria del Partito.

A questo punto il Patto per il Nord rilancia la sua battaglia per la difesa di questi temi, divenendo ufficialmente l’unica forza politica rappresentativa del Nord e apre le sue porte al mondo leghista che ancora privilegia l’ideale a una supina sudditanza elettorale ostaggio di poltrone e prebende».