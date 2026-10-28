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previsionicarbranti.it è il nuovo portale dove tenere d'occhio i prezzi dei carburanti in tutta Italia

Creato da Nicolò Caiti, sul portale sono disponibili i prezzi medi giornalieri e in previsione dei giorni successivi, basati sugli open data del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

28 Ottobre 2026 11:05:00

previsionicarbranti.it è il nuovo portale dove tenere d'occhio i prezzi dei carburanti in tutta Italia

Nicolò Caiti è il creatore di previsionicarburanti.it, un servizio gratuito che prevede l'andamento dei prezzi dei carburanti per stimare l'andamento dei prezzi nelle diverse stazioni di rifornimento in tutta Italia.

Il servizio si basa esclusivamente sui dati emessi dal MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Quando fare benzina o gasolio? E soprattutto, conviene fermarsi subito a fare rifornimento oppure aspettare qualche giorno? Sono le domande a cui cerca di rispondere il portale, pensato per aiutare automobilisti, autotrasportatori e conducenti a orientarsi tra le variazioni dei prezzi dei carburanti.

Lo strumento consente di visualizzare i prezzi medi giornalieri di benzina e gasolio nelle zone di riferimento suddiviso in regioni e provincia di tutta Italia, insieme alle previsioni per i giorni successivi e a un’indicazione sull’opportunità di fare il pieno subito o attendere.

Per selezionare la zona interessata è possibile inserirla manualmente oppure tramite il button "Distributori vicino a me" così da visualizzare tutte le stazioni di rifornimento vicine alla vostra posizione.

Per accedere al portale e consultare tutte le informazioni cliccare qui.

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