Asti, in piazza Alfieri inizieranno il 2 novembre i lavori di allestimento del Magico Paese di Natale

Inizieranno il 2 novembre i lavori di allestimento della ventesima edizione del Magico Paese di Natale. Il cronoprogramma è già stato definito e prevede una chiusura parziale di piazza Alfieri tra il 2 e il 4 novembre, per poi passare a quella totale a partire da venerdì 4 così da consentire l'installazione delle casette degli espositori, delle luminarie e dell'immancabile ruota panoramica.

Il Magico Paese di Natale, riconosciuto come uno dei maggiori mercatini europei, aprirà in anteprima venerdì 13 novembre con il tradizionale spettacolo al Teatro Alfieri. Per celebrare il ventennale, l'evento si arricchirà di una seconda rappresentazione che vedrà protagonisti oltre 600 bambini delle scuole astigiane, in scena sul palco allestito in piazza San Secondo. Sempre in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni del format – nato e cresciuto a Govone e in seguito trasferito ad Asti – si terrà un concerto gospel gratuito, sempre in piazza San Secondo, lunedì 7 dicembre alle 18.30.

Quest'anno gli espositori saranno più di 160, segnando un record di presenze per la manifestazione. Il mercatino sarà aperto nei fine settimana di novembre (a partire da sabato 14), mentre a dicembre accoglierà i visitatori dal giovedì alla domenica, fino al 20 dicembre, giorno di chiusura. In concomitanza con l'inaugurazione, in piazza Statuto tornerà la tradizionale pista di pattinaggio su ghiaccio, attiva fino a gennaio.

Tra le novità dell'edizione 2026 spicca la trasformazione dell'Associazione Culturale Generazione in una fondazione, con la nascita di un apposito Centro studi sul Natale che curerà la pubblicazione di ricerche, anche di carattere economico, sull'impatto della manifestazione nei territori di Asti e Govone. Proprio a Govone saranno allestiti una sessantina di stand, la Casa di Babbo Natale e numerosi spettacoli ed eventi a tema.

«Quest'anno ci sono tante novità in programma - spiega Pier Paolo Guelfo, organizzatore del Magico Paese di Natale - tra cui lo spettacolo con le scuole, oltre 600 studenti, in piazza San Secondo o lo spettacolo Gospel che regaliamo alla cittadinanza. Inoltre, poiché la rivista Forbes ha inserito Il Magico Paese di Natale tra i mercatini di Natale più romantici d'Europa, abbiamo deciso di aumentare la promozione negli aeroporti inglesi con voli diretti per Torino».