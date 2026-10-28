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Lutto

Il Comitato Palio Borgo Viatosto si stringe intorno alla famiglia Binello per la scomparsa di Paolo

Lo annunciano con profondo dolore il Borgo, i familiari e gli amici

Redazione web

Redazione web

28 Ottobre 2026 10:16:08

Il Comitato Palio Borgo Viatosto si stringe intorno alla famiglia Binello per la scomparsa di Paolo

Ieri sera il triste annuncio del Borgo Viatosto della scomparsa di Paolo Binello, papà del Rettore del Borgo Giovanni Binello e di Carlotta, responsabile della commissione artistica Bambini.

Lascia anche la moglie Rosalda.

"Il Borgo in questo momento di grande tristezza si unisce al dolore della famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze e la propria sincera vicinanza".

Le esequie non sono ancora note al momento.

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