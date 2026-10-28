Il Comitato Palio Borgo Viatosto si stringe intorno alla famiglia Binello per la scomparsa di Paolo

Lutto
28 Ottobre 2026 10:16:08
Ieri sera il triste annuncio del Borgo Viatosto della scomparsa di Paolo Binello, papà del Rettore del Borgo Giovanni Binello e di Carlotta, responsabile della commissione artistica Bambini.
Lascia anche la moglie Rosalda.
"Il Borgo in questo momento di grande tristezza si unisce al dolore della famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze e la propria sincera vicinanza".
Le esequie non sono ancora note al momento.
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