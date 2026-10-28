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Iniziativa

Una passeggiata per scoprire l'ambiente e la storia del Tanaro e del canale San Marzano nel territorio di Castagnole Lanze

L'iniziativa è dell'associazione Castagnole Attiva e l'appuntamento è per sabato, 31 ottobre, alle 9,30. «Un'occasione per far conoscere meglio l'area della Valle Tanaro, di notevole pregio naturalistico e compresa in una zona buffer Unesco. Si potranno vedere da vicino alcuni angoli del fiume poco frequentati e l'ambiente che li circonda»

Marta Martiner Testa

Marta Martiner Testa

28 Ottobre 2026 09:32:33

Una passeggiata per scoprire l'ambiente e la storia del Tanaro e del canale San Marzano nel territorio di Castagnole Lanze

La passeggiata toccherà la Lanca di Castagnole Lanze, il vecchio alveo del fiume compreso nella Zona Naturale di Salvaguardia "Fascia Fluviale del Fiume Tanaro"

Una passeggiata guidata lungo la riva castagnolese del fiume Tanaro. È l'appuntamento allestito per sabato, 31 ottobre, dall'associazione Castagnole Attiva per «far conoscere meglio l'area della Valle Tanaro, di notevole pregio naturalistico e compresa in una zona buffer Unesco. Si potranno vedere da vicino alcuni angoli del fiume poco frequentati e l'ambiente che li circonda».

Il percorso toccherà in particolare la lanca di Castagnole, ossia il percorso originario del Tanaro, e l'antico canale irriguo San Marzano: un'occasione per scoprire alcuni angoli del fiume poco frequentati e l'ambiente che li circonda

«Il percorso - spiega l'associazione castagnolese guidata da Pino Palumbo - toccherà in particolare la lanca di Castagnole e il canale San Marzano: si costeggerà il vecchio alveo fluviale, la lanca, percorso originario del fiume. L'area rientra nella Zona Naturale di Salvaguardia “Fascia Fluviale del Fiume Tanaro”, area naturale protetta della Regione Piemonte istituita nel 2019, e potrebbe essere interessante per un progetto di riqualificazione ambientale con il recupero di una zona umida». «Si vedrà anche lo storico canale irriguo San Marzano, che forniva l'acqua per l'irrigazione dei campi - anticipa l'associazione - La riapertura del canale allo scorrimento naturale può avere una notevole importanza in vista dei prossimi lavori alla diga di Barbaresco: il corso d'acqua tornerebbe ad essere alimentato e la zona agricola circostante recupererebbe il proprio apporto idrico. Questo ripristino è inoltre indicato tra le azioni necessarie per attuare il progetto sugli Stagni di Neive previsto dal “Masterplan per la valorizzazione della fascia fluviale del Fiume Tanaro” del 2019».

Appuntamento sabato alle 9,30 al ristorante “Il laghetto” a Valle Tanaro. Passeggiata di circa due ore.

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