Entro dicembre 2027 una casa di riposo da 100 posti letto a San Martino Alfieri

Presentazione
28 Ottobre 2026 09:06:00
La presentazione del progetto e del cantiere nel salone comunale di San Martino Alfieri
Sono arrivati in tanti nel salone comunale di San Martino Alfieri per assistere alla presentazione del progetto della nuova residenza per anziani, «un'opera destinata ad ampliare i servizi dedicati alle persone anziane e a rappresentare un importante investimento per il futuro del paese». «L'iniziativa oggi entra in una fase concreta del suo percorso realizzativo. La posizione strategica di San Martino Alfieri, al confine tra i territori di competenza dell'Asl AT e dell'Asl CN2, conferisce al progetto un particolare rilievo territoriale», ha sottolineato il sindaco del piccolo Comune astigiano Andrea Gamba.
La nuova rsa si svilupperà su sette piani e disporrà di 100 posti letto. Avrà spazi comuni, palestre, ambulatori, aree verdi e terrazze, due parcheggi ed anche locali per l'ambulatorio medico e il dispensario farmaceutico. La conclusione dei lavori è prevista per fine 2027/inizio 2028
Presente all'incontro l'ingegner Alberto Arditi, titolare della società RSA Alfieri S.r.l. e proprietario, insieme ai progettisti, gli architetti Alberto e Marco Ghigo, padre e figlio, titolari dello Studio Ghigo di Asti, incaricato della progettazione. La nuova rsa, nell'area tra i livelli della strada provinciale e di via Roma, nel centro storico, si svilupperà su sette piani e disporrà di 100 posti letto. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli aspetti architettonici e funzionali della futura struttura, attraverso la proiezione di viste prospettiche, immagini fotorealistiche di rendering e planimetrie, accompagnate dalle spiegazioni dei progettisti. «Una modalità voluta per consentire ai presenti di comprendere meglio l’organizzazione degli spazi, le caratteristiche dell’edificio e il suo inserimento nel tessuto urbano di San Martino Alfieri». La nuova rsa, da 100 posti letto, disporrà di una serie di ambienti e servizi pensati per rispondere alle esigenze degli ospiti e delle attività assistenziali. Sono previsti spazi comuni, palestre e ambulatori, oltre a collegamenti interni ed esterni mediante ascensori. Questi ultimi consentiranno anche di agevolare gli spostamenti tra la strada provinciale, posta a un livello inferiore, e via Roma, situata più in alto, favorendo il collegamento tra le diverse quote del paese.
A servizio della struttura saranno realizzate anche due aree parcheggio: una con accesso dalla strada provinciale e l’altra da via Roma: «Una soluzione che, insieme ai collegamenti verticali, contribuirà a rendere più agevole l’accesso alla residenza e la fruizione dei suoi servizi». Particolare attenzione è stata riservata anche agli spazi esterni, con numerose aree verdi e terrazze pensate per offrire ambienti accoglienti e confortevoli. «La progettazione - è stato spiegato - ha tenuto conto non soltanto delle esigenze funzionali della struttura, ma anche delle caratteristiche del territorio in cui sorgerà. La scelta delle essenze verdi e dei materiali di rivestimento è stata infatti studiata considerando la morfologia del luogo e il contesto architettonico circostante, con l’obiettivo di armonizzare il nuovo edificio con il tessuto abitativo esistente. L’intento è quello di realizzare una struttura moderna, in grado di offrire servizi adeguati e spazi funzionali, senza trascurare l’impatto visivo sul paese».
Al termine dei lavori saranno ceduti all’amministrazione i nuovi locali destinati ad ospitare il dispensario farmaceutico e l’ambulatorio medico; insieme alla proprietà e all’utilizzo di parte dei parcheggi ed alla riserva di 10 posti letto ai cittadini residenti. La conclusione dei lavori e la disponibilità della struttura sono previste, secondo il cronoprogramma illustrato, entro fine 2027/inizio 2028.
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