Entro dicembre 2027 una casa di riposo da 100 posti letto a San Martino Alfieri

Sono arrivati in tanti nel salone comunale di San Martino Alfieri per assistere alla presentazione del progetto della nuova residenza per anziani, «un'opera destinata ad ampliare i servizi dedicati alle persone anziane e a rappresentare un importante investimento per il futuro del paese». «L'iniziativa oggi entra in una fase concreta del suo percorso realizzativo. La posizione strategica di San Martino Alfieri, al confine tra i territori di competenza dell'Asl AT e dell'Asl CN2, conferisce al progetto un particolare rilievo territoriale», ha sottolineato il sindaco del piccolo Comune astigiano Andrea Gamba.

La nuova rsa si svilupperà su sette piani e disporrà di 100 posti letto. Avrà spazi comuni, palestre, ambulatori, aree verdi e terrazze, due parcheggi ed anche locali per l'ambulatorio medico e il dispensario farmaceutico. La conclusione dei lavori è prevista per fine 2027/inizio 2028

Presente all'incontro l'ingegner Alberto Arditi, titolare della società RSA Alfieri S.r.l. e proprietario, insieme ai progettisti, gli architetti Alberto e Marco Ghigo, padre e figlio, titolari dello Studio Ghigo di Asti, incaricato della progettazione. La nuova rsa, nell'area tra i livelli della strada provinciale e di via Roma, nel centro storico, si svilupperà su sette piani e disporrà di 100 posti letto. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli aspetti architettonici e funzionali della futura struttura, attraverso la proiezione di viste prospettiche, immagini fotorealistiche di rendering e planimetrie, accompagnate dalle spiegazioni dei progettisti. «Una modalità voluta per consentire ai presenti di comprendere meglio l’organizzazione degli spazi, le caratteristiche dell’edificio e il suo inserimento nel tessuto urbano di San Martino Alfieri». La nuova rsa, da 100 posti letto, disporrà di una serie di ambienti e servizi pensati per rispondere alle esigenze degli ospiti e delle attività assistenziali. Sono previsti spazi comuni, palestre e ambulatori, oltre a collegamenti interni ed esterni mediante ascensori. Questi ultimi consentiranno anche di agevolare gli spostamenti tra la strada provinciale, posta a un livello inferiore, e via Roma, situata più in alto, favorendo il collegamento tra le diverse quote del paese.

A servizio della struttura saranno realizzate anche due aree parcheggio: una con accesso dalla strada provinciale e l’altra da via Roma: «Una soluzione che, insieme ai collegamenti verticali, contribuirà a rendere più agevole l’accesso alla residenza e la fruizione dei suoi servizi». Particolare attenzione è stata riservata anche agli spazi esterni, con numerose aree verdi e terrazze pensate per offrire ambienti accoglienti e confortevoli. «La progettazione - è stato spiegato - ha tenuto conto non soltanto delle esigenze funzionali della struttura, ma anche delle caratteristiche del territorio in cui sorgerà. La scelta delle essenze verdi e dei materiali di rivestimento è stata infatti studiata considerando la morfologia del luogo e il contesto architettonico circostante, con l’obiettivo di armonizzare il nuovo edificio con il tessuto abitativo esistente. L’intento è quello di realizzare una struttura moderna, in grado di offrire servizi adeguati e spazi funzionali, senza trascurare l’impatto visivo sul paese».

Al termine dei lavori saranno ceduti all’amministrazione i nuovi locali destinati ad ospitare il dispensario farmaceutico e l’ambulatorio medico; insieme alla proprietà e all’utilizzo di parte dei parcheggi ed alla riserva di 10 posti letto ai cittadini residenti. La conclusione dei lavori e la disponibilità della struttura sono previste, secondo il cronoprogramma illustrato, entro fine 2027/inizio 2028.