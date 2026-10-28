«Nelle frazioni bisogna ripartire dalla manutenzione ordinaria del territorio e dall'ascolto di chi ci vive»

Nel salone parrocchiale accanto alla chiesetta di Borgomale, frazione agricola a sud di Asti nella zona di corso Alba, martedì sera non si è svolto il solito comizio elettorale accompagnato da ricco buffet. C'era piuttosto l'atmosfera vivace di un’assemblea di paese in cui i residenti, stanchi delle promesse dei politici mai diventate realtà, hanno messo sul tavolo delusioni, problemi e una dose massiccia di genuino pragmatismo piemontese. Presente l'intera pattuglia dei consiglieri comunali di opposizione con in testa il candidato sindaco della coalizione progressista di centrosinistra, Michele Miravalle, che proprio da Borgomale ha voluto far scattare la prima tappa del suo 'anduma tour'.

Come spiegato dallo stesso Miravalle, «l’anduma tour è un giro di visite e di ascolto delle varie anime della nostra città, dei quartieri e ovviamente delle ventine». Un viaggio d'ascolto partito da dove l'asfalto finisce e iniziano i problemi di tutti i giorni, quelli che si misurano in centimetri di fango che si depositano dopo ogni temporale, in fossi non puliti, nella mancanza di segnaletica sulle strade e nei pali della luce piegati dal tempo.

A Borgomale la pazienza si è esaurita da un bel pezzo, spesso infranta contro il muro di una burocrazia «che sembra ricordarsi della frazione solo quando c'è da riscuotere le tasse». I residenti hanno tracciato la mappa di una geografia atipica, con una netta linea di demarcazione tra "Borgomale di serie A", fino all'incrocio con la Cedrina, e "Borgomale di serie B", «lasciata al proprio destino tra strisce pedonali mai ridipinte da anni e buche stradali per le quali occorrono mesi di raccomandate e Pec prima di vedere una manciata di catrame». Per non parlare della manutenzione e della pulizia dei fossi giudicata del tutto insufficiente, quando non del tutto assente.

Le conseguenze si sono viste durante gli ultimi violenti episodi di maltempo, quando un temporale ha trasformato la collina in un torrente in piena che ha allagato vivai, cantine e parte della vicina corso Alba. Non a caso tra i presenti c'è chi ha voluto ricordare che «a salvare la viabilità è stato anche un agricoltore di passaggio che alle 21, col proprio trattore, ha rimosso un albero sradicato consentendo il passaggio delle ambulanze verso Variglie».

È davanti a queste lamentele che si sono inseriti gli interventi dei consiglieri d'opposizione presenti (Briccarello, Bosia, Malandrone, Cerruti, Ferlisi, Miroglio, Saracco, Sutera e Pafundi), intenzionati a ribaltare il metodo di gestione della cosa pubblica. Sulle debolezze della macchina amministrativa e sulle occasioni perdute è intervenuta con fermezza la consigliera Vittoria Briccarello (Uniti si può), affermando che «sono stati persi tantissimi bandi regionali e fondi Pnrr che probabilmente non ritorneranno più, proprio perché è mancato quel rapporto diretto tra chi abita una frazione e la macchina comunale». Poi ha aggiunto: «L'unica promessa che vi faccio è che non vi diremo bugie né ora né dopo».

Sulla stessa lunghezza d'onda si è espresso Massimo Cerruti (Movimento 5 Stelle), che ha rivendicato il valore del lavoro concreto rispetto alle rendite di posizione della politica di professione: «Qui c’è una squadra di gente che vive del proprio lavoro e non cerca una sedia per avere uno stipendio», sottolineando come «nessuno sa meglio di chi abita un luogo quali siano i problemi reali: la parola chiave per questi territori deve tornare a essere la manutenzione».

A tracciare il solco di un nuovo rapporto tra centro urbano e periferie è stato poi Mario Malandrone (Ambiente Asti), che ha posto l'accento sulla necessità di superare la delega in bianco ai rappresentanti istituiti con il nuovo regolamento delle frazioni. Malandrone ha ribadito che «non si deve venire nelle frazioni soltanto in campagna elettorale: bisogna costruire un percorso di partecipazione reale dove le persone si mettono insieme al di là dei colori politici. Noi siamo venuti qui più volte, come in altre frazioni, per affrontare diverse questioni a cominciare dal progetto del collegamento sud/ovest». Un concetto rimarcato anche dagli interventi degli agricoltori locali, i quali hanno ricordato come la fascia rurale astigiana non chieda cattedrali nel deserto, «ma un presidio costante e la figura di riferimento di un assessorato all'Agricoltura, scomparso - di fatto - dai radar comunali ormai da molti anni».

Nel tirare le fila della serata, Michele Miravalle ha poi contestato la prassi della politica "da rubrica telefonica". «Ma è mai possibile che in una città di 75mila abitanti un fosso venga pulito se si ha il numero personale del politico salvato in rubrica? Ci hanno abituati così, in cui bisogna scrivere un commento su Facebook o mandare il il messaggino WhatsApp all'assessore di turno e allora i problemi si risolvono. Noi vogliamo che la manutenzione ordinaria sia la base su cui un Comune predisponga la gestione del territorio».

Il candidato sindaco ha quindi invitato i cittadini a scuotere la testa e a reagire contro l'apatia generale: «Ci sta prendendo una terribile rassegnazione. Essere rassegnati è la cosa peggiore che ci possa essere e, da astigiani, non ce lo meritiamo». Concludendo la tappa, Miravalle ha siglato il patto con Borgomale ponendo l'asticella per il 2027: «Vogliamo un'Asti dove tornare a stare bene. Proverò a metterci tutta la passione di cui sono capace, mettendomi al servizio della comunità».