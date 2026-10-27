Chefs in Residence, sette interpretazioni della cucina piemontese a Viarigi

Sette chef olandesi, sette percorsi professionali e altrettanti modi di interpretare la cucina, pronti a confrontarsi con i sapori e le tradizioni del Monferrato. Dal 22 al 28 novembre Viarigi ospiterà “Chefs in Residence”, un progetto culturale e gastronomico che mette in dialogo la cucina internazionale con il patrimonio di saperi e ricette custodito dalla comunità locale.

Protagonisti saranno Bert Hoekman (Tafelverhalen), Frank Dekker (T-Rex Food), Jan van Aalten (Toscanini), Janneke Vrij (Jann. Catalan), Maxim de Heer (Cullinaratives), Sasja Calis (Balthazar’s Keuken) e Sil Verhaegh, chef privato. Per una settimana si immergeranno nella realtà del territorio, incontrando produttori e viticoltori locali, scoprendo le materie prime regionali e cucinando insieme alle nonne di Viarigi, che condivideranno le ricette di famiglia e le tradizioni tramandate di generazione in generazione.

L'iniziativa riprende il modello delle residenze artistiche e lo trasferisce in cucina: anziché partire da un menu prestabilito, gli chef costruiranno le proprie proposte attraverso le esperienze vissute durante il soggiorno, lasciandosi ispirare dai luoghi, dalle persone e dai prodotti incontrati.

In cucina con le nonne, una cena per la comunità

Uno dei momenti centrali della settimana sarà la cena comunitaria, in programma a metà della residenza. Gli chef cucineranno insieme alle nonne per preparare un pasto destinato agli abitanti di Viarigi, rispettando le ricette e le tradizioni locali. Un'occasione di condivisione che metterà al centro non soltanto il cibo, ma anche la memoria e il patrimonio culturale legati alla cucina domestica.

Le esperienze raccolte durante gli incontri, gli assaggi e il lavoro ai fornelli diventeranno poi il punto di partenza per la fase creativa. Ogni chef sceglierà un piatto, una ricetta o un ingrediente scoperto a Viarigi, proponendone una reinterpretazione personale alla luce del proprio stile, delle proprie esperienze e della propria sensibilità gastronomica.

La Signature Dinner al ristorante Roma

Il percorso culminerà sabato 28 novembre alle 19.30 al ristorante Roma, in via Roma 35, con la Signature Dinner aperta al pubblico. I sette chef porteranno in tavola altrettante interpretazioni ispirate alla cucina piemontese, in una cena in cui le radici della tradizione locale si intrecceranno con approcci culinari differenti.

L'appuntamento conclusivo sarà anche un modo per restituire al pubblico il risultato della settimana di incontri e ricerca: non la semplice riproposizione dei piatti tradizionali, ma una lettura personale nata dal confronto con il territorio. Per partecipare è necessaria la prenotazione anticipata attraverso la piattaforma Eventbrite, cercando “Chefs in Residence – Viarigi – Signature Dinner”.

Il ricavato della cena sosterrà la realizzazione del progetto.

Un progetto costruito insieme al territorio

L'idea di Chefs in Residence è di Monique van de Griendt e Gerard Zandbergen, che hanno sviluppato il progetto insieme all'associazione Arborea APS e all'architetto Marco Carra. L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Viarigi ed è realizzata in partenariato con il Lions Club Viarigi Terre del Ruchè e della Malvasia e con il Circolo ricreativo Aps Ets “San Giovanni Bosco”.

Il progetto è stato reso possibile dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, nell'ambito del bando Cultura e Territorio 2026, e dal sostegno di numerose realtà produttive locali.

Gli organizzatori invitano inoltre la comunità a partecipare attivamente: sono ricercate nonne disponibili a condividere le proprie ricette e i segreti della cucina di famiglia, produttori locali interessati a far conoscere le proprie eccellenze e potenziali sponsor e sostenitori disposti a contribuire alla crescita dell'iniziativa, a Viarigi e oltre.