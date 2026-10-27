Treni: modifiche alla circolazione dal 2 al 7 novembre, coinvolta anche la linea Asti-Trofarello

Modifiche alla circolazione ferroviaria dal 2 al 7 novembre 2026 per consentire lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Trofarello e Asti.

Gli interventi coinvolgeranno diverse linee ferroviarie, con treni cancellati, cambi di orario e, in alcuni casi, autobus sostitutivi. Le variazioni riguarderanno anche i collegamenti da e per Asti.

Frecciarossa e Intercity: cancellazioni tra Torino e Asti

I treni Frecciarossa 8606 e 8623 della linea Torino Porta Nuova-Roma Termini saranno cancellati, secondo la periodicità prevista, nel tratto tra Torino Porta Nuova e Asti.

Modifiche anche per alcuni treni Intercity e Intercity Notte sulle linee Torino Porta Nuova-Genova Brignole, Torino Porta Nuova-Savona, Torino Porta Nuova-Lecce, Torino Porta Nuova-Salerno e Torino Porta Nuova-Reggio di Calabria Centrale. I convogli interessati potranno partire in anticipo, subire cambi di orario o modificare il percorso, con la soppressione di alcune fermate intermedie.

Inoltre alcuni Intercity Notte da Torino Porta Nuova-Salerno/Reggio di Calabria Centrale e da Torino Porta Nuova-Lecce subiranno modifiche anche il 1° nobrembre.

Per i collegamenti Intercity e Intercity Notte interessati dalle modifiche è previsto un servizio sostitutivo con autobus.

Treni regionali: le linee interessate

Le modifiche coinvolgeranno anche i treni regionali veloci delle linee Torino-Genova Brignole, Torino-Alessandria e Torino-Novi Ligure. I collegamenti interessati saranno cancellati tra Torino Porta Nuova e Asti. Fanno eccezione i treni 2109, 2147, 2152, 2104 e 2107, che saranno cancellati per l’intero percorso. I treni 2116 e 2141 fermeranno inoltre a Frugarolo.

Sulla linea Torino Aeroporto di Caselle-Asti, i treni regionali R 5fm6 saranno cancellati tra Trofarello e Asti. Per sostituire il servizio ferroviario in questo tratto sarà attivato un collegamento con autobus.

Variazioni più contenute sulla linea Ivrea-Novara: i treni R 11316 e R 11334 arriveranno con cinque minuti di ritardo. Il treno R 11326 arriverà cinque minuti più tardi dal 2 al 6 novembre, mentre il treno R 11338 registrerà un ritardo di quattro minuti dal 2 al 7 novembre.

Dove fermano gli autobus sostitutivi

Gli autobus sostitutivi dei treni regionali fermeranno nei piazzali antistanti le stazioni, con alcune eccezioni. Per la tratta Torino-Asti, le fermate previste sono:

Torino Lingotto, lato via Pannunzio;

Moncalieri, via Martiri della Libertà;

Trofarello, piazza I Maggio;

Pessione, piazzale Luigi Rossi 1;

San Paolo Solbrito, strada provinciale 16 angolo via Roma;

Villafranca d’Asti, via Roma;

Villafranca-Cantarana, statale 10, bivio F.S.;

Asti, piazza Medaglie d’Oro.

Per gli autobus sostitutivi dei treni Intercity e Intercity Notte, le fermate saranno ad Asti, in via Alessandro Artom angolo piazza Medaglie d’Oro, e a Genova Piazza Principe, in piazza Acquaverde, presso la fermata TPL.

Gli orari degli autobus potranno variare in base alle condizioni del traffico stradale. Sui mezzi sostitutivi non è consentito trasportare biciclette.

Per controllare gli orari aggiornati e verificare le modifiche al proprio viaggio, è possibile consultare il sito di RFI, i canali digitali di Trenitalia oppure rivolgersi al personale di assistenza e alle biglietterie.