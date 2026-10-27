Stelle al Merito del Lavoro 2026: l’astigiano Giuseppe Giovanni Mussa ricevuto al Quirinale da Mattarella

L'astigiano Giuseppe Giovanni Mussa, era tra i protagonisti della cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro 2026, che si è svolta il 22 ottobre al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle massime autorità istituzionali. Nello splendido Salone dei Corazzieri sono stati premiati 38 nuovi insigniti provenienti da tutta Italia.

Per il Piemonte, l’appuntamento al Quirinale rappresenta la tappa conclusiva di un percorso iniziato il 1° maggio scorso a Torino, al Conservatorio Giuseppe Verdi, dove avevano ricevuto l’onorificenza 79 nuovi Maestri del Lavoro. Tra loro anche quattro rappresentanti di Asti e provincia: Carmela Patrizia Pollara, Paolo Falletti, Michele Tiglio e Giuseppe Giovanni Mussa.

Sono stati proprio Mussa, del Consolato di Asti, ed Ernestina Barbaglia, del Consolato di Novara, i due neo Maestri del Lavoro scelti per rappresentare il Piemonte davanti al Capo dello Stato e ricevere l’onorificenza nel corso della cerimonia al Quirinale.

L’ingresso dei quattro nuovi Maestri rappresenta un grande traguardo per il Consolato di Asti, dove da anni i volontari sono impegnati nelle scuole del territorio per sensibilizzare gli studenti sui temi della sicurezza sul lavoro e della tutela dell’ambiente.

Il Presidente Sergio Mattarella nel suo intervento, ha ricordato le vittime sul lavoro della miniera di Arsia e sottolineato la rapidità con cui il mondo del lavoro sta cambiando nell’epoca attuale.

Il Capo dello Stato ha quindi lodato il ruolo dei Maestri del Lavoro e delle loro attività, rivolgendosi direttamente ai nuovi insigniti: «Nell’esempio che voi Maestri del Lavoro date con le vostre attività. Offrite una testimonianza autentica e appassionata, mettendo la memoria a servizio del futuro da affidare ai nostri giovani, ai quali va data fiducia, ampiamente e concretamente. La Repubblica ha bisogno della vostra passione».