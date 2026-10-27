L'ex ospedale di Asti? «Facciamone un secondo pronto soccorso, una sede decentrata del Politecnico e uno studentato»

Il recupero del patrimonio immobiliare dismesso di Asti, attraverso interventi sostenibili, rappresenta un perno della proposta presentata da Lillo Pellitteri, già consigliere comunale ai tempi dell'amministrazione Brignolo e prossimo candidato sindaco in vista delle elezioni comunali. Tra le proposte di Pellitteri arriva la riqualificazione dell'ex edificio ospedaliero, in particolare la palazzina nuova che si affaccia su corso alla Vittoria. Una struttura imponente che Pellitteri vorrebbe sottrarre all'abbandono «senza ricorrere ad abbattimenti o a speculazioni edilizie».

La proposta di Pellitteri prevede di destinare i locali al piano terra dell'ex ospedale a un presidio sanitario di primo soccorso e a un'area di osservazione temporanea della durata di 24 ore. «Questo servizio consentirebbe di monitorare i pazienti con problematiche meno gravi prima delle dimissioni, - racconta il candidato - alleggerendo la pressione sulla struttura sanitaria principale ed evitando rinvii al domicilio».

Oltre alla risposta alle esigenze sanitarie di base, il progetto punta a trasformare gli ampi spazi della palazzina in un polo formativo e abitativo integrato. I primi piani dovrebbero essere riservati all'insediamento di una succursale universitaria, con un forte interesse rivolto al Politecnico di Torino, mentre i livelli superiori dovrebbero ospirare un campus con alloggi studenteschi. «Trattandosi di un edificio già strutturato in singole stanze, - continua Pellitteri - i lavori di adeguamento richiederebbero interventi contenuti e poco costosi, limitati a opere di manutenzione e tinteggiatura anziché a complesse ristrutturazioni edilizie. La presenza del campus permetterebbe inoltre di rendere ancora più fruibili i giardini pubblici antistanti, creando un'area verde maggiormente attrezzata a servizio sia degli studenti sia della cittadinanza».

Dal punto di vista della sostenibilità finanziaria, il piano prevede alcune proposte su cui sarà necessario approfondire la reale fattibilità. «Le spese energetiche e di manutenzione della struttura verrebbero coperte dagli introiti derivanti dai canoni di locazione degli alloggi studenteschi, stimati tra i 300 e i 400 euro a stanza, uniti ai contributi versati dall'ateneo per i locali didattici - spiega il candidato - Per quanto riguarda la governance del bene, attualmente di proprietà di Asl e Regione, ipotizzo un accordo tra gli enti pubblici proprietari e il Comune, non escludendo il coinvolgimento di soggetti privati a condizione di mantenere la maggioranza pubblica al 51%».

Rivendicando un approccio autonomo rispetto ai partiti tradizionali, Pellitteri intende avviare nelle prossime settimane un confronto con i vertici sanitari e accademici per verificare la fattibilità dell'intervento.