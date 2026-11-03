Castell’Alfero, quattro autori per la rassegna “All’ombra del campanile”

Dalle inquietudini della vita quotidiana alle avventure di Alice, dai rapporti familiari negli anni Settanta e Ottanta al racconto di un'esistenza accanto alla sclerosi multipla. Sono storie diverse, accomunate dalla scrittura e dal desiderio di raccontare il mondo attraverso esperienze, personaggi e sensibilità personali, quelle che animeranno la nuova edizione di “All’ombra del campanile 2026”. La rassegna letteraria, promossa dal gruppo R-Evoluzione con il patrocinio del Comune di Castell’Alfero, si svolgerà sabato 7 e domenica 8 novembre nel Salone Verde del Castello dei Conti Amico, in piazza Castello.

Sabato 7 novembre, tra racconti e illustrazioni

Il programma si aprirà alle 16 con Luca Montesano, autore originario di Castell’Alfero, che torna alla rassegna dopo aver partecipato nel 2023 con “Le favole del maresciallo”. Ingegnere specializzato in sicurezza e appassionato di musica, fumetti, fotografia e scrittura, presenterà il suo nuovo libro, “Frammenti di altri quando” (Pubblicazioni Amazon). La raccolta esplora le vicende di personaggi alle prese con la routine quotidiana, le identità virtuali, i desideri inespressi e le grandi domande sull'esistenza e sulla morte. A dialogare con l'autore sarà la giornalista Laura Avidano.

A seguire sarà protagonista Rossana Turri, artista astigiana conosciuta per i suoi “Teatrini di Rox”, che realizza da circa trent'anni. Turri presenterà una sua rilettura di “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll, pubblicata da Edizioni Si e accompagnata dalle sue illustrazioni originali. A introdurre l'incontro sarà il pittore e critico d'arte Piergiorgio Panelli, mentre Laura Avidano intervisterà l'autrice per approfondire il lavoro creativo e l'interpretazione del celebre universo di Alice.

Domenica 8 novembre, famiglie e percorsi di vita

La seconda giornata, sempre con inizio alle 16, si aprirà con Maria Luisa Mosele, già dirigente scolastica e autrice di “Non sapevamo di essere girasoli”. Il suo secondo romanzo, “Un padre bugiardo” (Morellini Editore), è una storia familiare ambientata nell'Italia degli anni Settanta e Ottanta, che affronta i conflitti tra generazioni e il percorso di emancipazione delle giovani donne in una società ancora segnata da una cultura patriarcale. A condurre il dialogo sarà la giornalista Monica Jarre.

Chiuderà la rassegna Gianfranco Mogliotti, che convive da quasi trent'anni con la sclerosi multipla. Con “La grazia di un guerriero” (Cartman Edizioni), l'autore conclude la trilogia autobiografica incentrata su Giovanni Gigliotti, suo alter ego letterario, dopo “L'inquilina dell'attico” e “Ruote parallele”. Il nuovo libro, dal taglio diaristico, mette al centro l'amore e l'incontro con Grazia, avvenuto durante un ciclo di fisioterapia in ospedale. Alla presentazione si alterneranno le letture di Emanuela Bottero e Paola Maranzana.

Ingresso libero e brindisi finale

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Sarà possibile acquistare sul posto i libri presentati dagli autori. Al termine delle presentazioni, il gruppo R-Evoluzione offrirà ai partecipanti un momento conviviale con un brindisi e una degustazione dei vini della Cantina sociale di Casorzo.