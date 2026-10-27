Asti, consegnato all'assessore Galvagno il dossier “Cronista di quartiere”

Alla redazione del nostro giornale sono giunte così tante segnalazioni per la rubrica “Diventa il cronista del tuo quartiere” che abbiamo deciso di raccoglierle in un pratico dossier fotografico, consegnato direttamente nelle mani dell'assessore al Decoro Marco Galvagno. L'iniziativa de La Nuova Provincia, ideata per dare voce ai cittadini e raccogliere segnalazioni su criticità e pericoli ad Asti e nelle zone limitrofe, è stata accolta con grande entusiasmo dai lettori. In molti hanno visto in questa rubrica un'opportunità per richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale, delle forze dell'ordine o dei singoli enti responsabili su problemi — più o meno gravi — in attesa di soluzione.

Le segnalazioni spaziano dalle buche stradali che attendono di essere riasfaltate da settimane, se non da mesi, alla mancata manutenzione del verde e al taglio dell'erba lungo i marciapiedi delle periferie (una delle problematiche più rilevate in assoluto). Non mancano poi le richieste legate all'illuminazione pubblica, al ripristino della segnaletica orizzontale e alla messa in sicurezza delle arterie stradali più ammalorate. Ampio spazio è stato dato anche al tema della sicurezza di quartiere e alla prevenzione della microcriminalità, fino ad arrivare a uno dei temi più sentiti in città: l'abbandono indiscriminato dei rifiuti.

«Ringrazio La Nuova Provincia per averci facilitato il lavoro con questo dossier che di certo leggerò con attenzione e userò per cercare di risolvere le criticità segnalate - ha commentato l'assessore Galvagno ricevendo l'incartamento dalle mani del giornalista Riccardo Santagati - Entro dicembre faremo un aggiornamento e vi rendiconterò sugli interventi effettuati rispetto alle istanze dei lettori».

Anche se la rubrica “Diventa il cronista del tuo quartiere” si è momentaneamente conclusa, i cittadini possono continuare a inviare le proprie segnalazioni al nostro giornale tramite WhatsApp (inviando foto e descrizione al numero 375 6182234) o attraverso i nostri canali social. Sarà nostro compito continuare a dare voce a queste problematiche.