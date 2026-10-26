Moncalvo chiude la Fiera del Tartufo, lo Zappino d’Argento va a San Marzano Oliveto

È un tartufo bianco da 340 grammi, presentato da Davide Curzietti di San Marzano Oliveto, ad aggiudicarsi lo Zappino d’Argento, il massimo riconoscimento della Fiera Nazionale del Tartufo di Moncalvo, che domenica 25 ottobre ha chiuso l’edizione 2026. Complessivamente, nell’ultima giornata del concorso sono stati presentati circa quattro chili e mezzo di trifole, protagoniste di una manifestazione che ha richiamato in città un pubblico numeroso, in aumento rispetto agli appuntamenti precedenti.

Area fieristica di Moncalvo. Foto Riccardo Cornaglia

Il prezioso esemplare di Curzietti ha attirato l’attenzione di visitatori e fotografi, conquistando il primo posto davanti al tartufo di 246 grammi dell’Azienda Il Bosco Magico. Terzo classificato Alessio Pasotti, con una trifola da 164 grammi.

Le premiazioni si sono aperte con la categoria Commercianti, riservata agli esemplari in gruppo: primo posto ancora per Curzietti, con un vassoio da 937 grammi, seguito da Massimo Catalani con 486 grammi ed Eurofunghi con 430 grammi.

Nella sezione dedicata ai Trifolau, vittoria per il moncalvese Salvatore Lo Manto, con un gruppo da 545 grammi. Secondo posto per Alessandro Trinchero, con 256 grammi, e terzo per Gabriele Cordino, con 365 grammi.

Valutazione tartufi - foto Riccardo Cornaglia

Lo show cooking tra alta cucina e vini del territorio

Tra gli appuntamenti più seguiti della giornata, lo show cooking dello chef Gabriele Boffa, due stelle Michelin alla Locanda Enrico Bartolini del Relais Sant’Uffizio, che ha preparato davanti al pubblico il piatto "Tartrà, salsa al parmigiano, tuorlo marinato e aceto", completato dal Tartufo Bianco. I presenti hanno potuto seguire le diverse fasi della preparazione e chiedere informazioni sulle tecniche e sulle possibili varianti legate alla stagionalità degli ingredienti.

Il piatto preparato da chef Boffa - foto Riccardo Cornaglia

L’abbinamento enologico è stato proposto da Virginia Cabiale, dell’omonima azienda vitivinicola moncalvese, che ha scelto "Prima Luce", un metodo classico ottenuto da Pinot nero in purezza e affinato per 36 mesi.

L’iniziativa ha raccolto consensi e potrebbe tornare nelle prossime edizioni, rafforzando il legame tra il tartufo e la cucina d’autore. In questa direzione si inserisce anche la futura attivazione della Scuola Alimentare a Cioccaro di Penango, anticipata dalla sindaca Cristina Patelli.

Show cooking con lo chef Gabriele Boffa - foto Riccardo Cornaglia

La giornata ha riservato spazio anche ai produttori che da decenni partecipano alla manifestazione, in alcuni casi portando avanti una tradizione familiare attraverso più generazioni. Dopo i riconoscimenti assegnati nella prima domenica di Fiera al Salumificio Miglietta di Serralunga di Crea e al Pastificio-Gastronomia Rondano di Moncalvo, nell’ultima giornata sono stati premiati Damiani Montagna & Alpeggio di Frabosa Soprana, specializzato in formaggi, e la Pasticceria Ballari di Torre San Giorgio, nota per le paste di meliga. Un riconoscimento speciale è andato anche a Renata Raimondo, definita una colonna portante della Commissione organizzatrice.

Autorità e amministratori alla chiusura

La mattinata agli Antichi Portici ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico. Tra loro l’assessore regionale Federico Riboldi, le consigliere regionali Debora Biglia e Silvia Raiteri, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti Livio Negro, il Cavaliere del Lavoro e presidente di Sambonet Paderno Industrie Pierluigi Coppo e il consigliere delegato della Provincia di Asti Carlo Mancuso.

Alle premiazioni erano presenti anche amministratori di diversi Comuni del territorio: il sindaco di Murisengo Monferrato Gianni Baroero, il vicesindaco di Montechiaro d’Asti Marco Ferrero, il sindaco di Castelnuovo Don Bosco Umberto Musso, il primo cittadino di Castagnole Monferrato Francesco Marengo e quello di Grazzano Badoglio Mauro Rodini. Con loro il comandante della Stazione dei Carabinieri di Moncalvo, il maresciallo maggiore Giovanni Di Bari, e il parroco don Andrea Tancini.

Il presidente dell’Atam Piero Botto ha inoltre approfondito l’andamento della stagione tartufigena, le quotazioni e i criteri da seguire per valutare correttamente gli esemplari. A dare il benvenuto ai partecipanti erano stati il sindaco di Moncalvo Diego Musumeci e il presidente della Commissione organizzatrice Edoardo Pochintesta.

Musica, visite e bilancio positivo

A completare il programma, le animazioni musicali della B-Side Party Band, sabato, e della Street Band La Curva, domenica. Grande interesse anche per la postazione di Monferrato Immersive, che ha accolto almeno mille visitatori offrendo, attraverso appositi visori, un viaggio virtuale tra panorami, vie e chiese di Moncalvo.

La street band La Curva

La Fiera ha proposto inoltre camminate, cerche simulate del tartufo e visite a chiese e aziende. L’area espositiva ha ospitato produttori e hobbisti, mentre ristoranti e artigiani cittadini hanno partecipato al percorso enogastronomico "Trifola e Bicer, dal bosco alla tavola".

Il bilancio del presidente della Commissione Fiera, Edoardo Pochintesta, è positivo: «Sono felice di aver visto un pubblico numeroso e proveniente da luoghi sempre più lontani». Il sindaco Diego Musumeci ha sottolineato invece il valore del lavoro dei volontari, «senza il quale nulla di tutto ciò potrebbe avvenire», e la crescita della giornata del sabato, la cui introduzione si è rivelata «una scommessa vinta».

Archiviata l’edizione 2026, la Commissione si prepara ora a lavorare alla prossima Fiera del Tartufo. Ma per Moncalvo gli appuntamenti autunnali non sono finiti: il 2 dicembre tornerà "Sua Maestà il Bue Grasso", giunto alla 388ª edizione, con i tradizionali giganti bianchi, iniziative culinarie, mercato e occasioni per scoprire il territorio.