AIDO e Lions Club Asti Alfieri fanno squadra per promuovere la donazione degli organi

AIDO Provinciale di Asti in collaborazione con il Lions Club Asti Alfieri, propone un appuntamento per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione di organi e tessuti, fornendo informazioni corrette e aiutando a superare dubbi e pregiudizi. Il banchetto sarà presente sabato 31 ottobre, al mattino, all’ingresso di via Garibaldi.

«Crediamo che promuovere la cultura della donazione significhi mettere al centro il valore della vita, la solidarietà e l’attenzione verso gli altri», esprimono AIDO e Lions Club Asti Alfieri, che sottolineano l’importanza di informare per consentire a ciascuno di esprimere la propria volontà in modo libero e consapevole.

Durante la mattinata sarà possibile ricevere informazioni, porre domande e chiarire eventuali dubbi. Esprimere la propria volontà sulla donazione è una scelta personale che può essere comunicata anche al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità in Comune.

Al banchetto saranno inoltre disponibili, dietro offerta, alcuni prodotti a marchio AIDO, tra cui miele, marmellate e succhi biologici. Il ricavato contribuirà a sostenere le attività dell’associazione e le iniziative dedicate alla diffusione della cultura della donazione.

L'invito è aperto a tutti.