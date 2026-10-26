Al cimitero di Asti conclusi a tempo record i lavori del “post-downburst” [VIDEO]

A pochi giorni dalla commemorazione dei defunti, il cimitero di viale Don Bianco ha visto completati gli interventi di ripristino straordinario resi necessari dal violento downburst che, lo scorso 10 settembre, aveva colpito parte della città, interdicendo parzialmente l'area a causa dei gravi danni registrati in diverse zone, tra cui il triangolo destro e il reparto C. Lunedì mattina il sindaco Maurizio Rasero e il consigliere comunale delegato ai cimiteri, Piero Ferrero, hanno effettuato un sopralluogo nelle aree interessate dai cantieri per illustrare alla stampa il lavoro svolto.

«Abbiamo completamente rifatto il tetto, l’orditura principale e secondaria con le lamiere sopra le tombe tra il campo 1 e 3 tra il reparto D e C - spiega Ferrero - Abbiamo anche cambiato le grondaie mentre le lapidi danneggiate dal maltempo sono quasi tutte a posto dopo l’intervento dell’assicurazione. Questi lavori sono costati 82.996 euro più iva». Con queste risorse l'amministrazione ha ripristinato anche le coperture situate sopra le tombe dei militari caduti in guerra, nel triangolo destro e davanti al roseto delle cremazioni. «Quando è avvenuto il fatto ci siamo subito attivati e nel giro di due giorni la sezione danneggiata era stata già liberata rendendola agibile - aggiunge il consigliere - Invece si sono voluti quindici giorni per liberare i tetti».

All’interno dell’area del roseto, inoltre, il Comune e l’Asp hanno provveduto a piantare nuovi fiori, valorizzando un servizio, quello del Tempio Crematorio, che registra una richiesta sempre crescente da parte dei cittadini astigiani. Ulteriori interventi hanno riguardato il triangolo sinistro, zona segnata nel giugno 2020 dal crollo di un ossario causato da infiltrazioni d’acqua. Qui è stato necessario installare dei contrafforti per mettere in sicurezza alcune campate di loculi ed evitare il rischio di ribaltamento. «Queste tre campate verranno liberate dalle salme - spiega Ferrero - Ma, ad oggi, per fortuna non abbiamo bisogno di costruire nuovi loculi. Dal 2018, come giunta Rasero, abbiamo costruito diciotto nuovi loculi nelle frazioni, per il resto abbiamo ripristinato loculi vecchi, e recuperato quelli abbandonati. Negli ultimi due mesi abbiamo invece investito nel cimitero 190.000 euro di opere straordinarie, comprese quelle del post downburst».

Il piano di manutenzione ha compreso anche il montaggio di dodici nuove scale a binario nel reparto E e la conclusione dei lavori sui tetti delle tombe nel reparto B, sistemati «usando la tecnica dei tre coppi come disposto dalla Soprintendenza». Il sindaco Rasero ha espresso parole di elogio per il lavoro svolto: «Dobbiamo fare i complimenti a Ferrero per come ha gestito questo settore nel corso degli anni, collaborando con l’assessore Stefania Morra, tenuto conto che, come consigliere delegato, non percepisce emolumenti come gli assessori - aggiunge Rasero - A lui ho sempre detto che non voglio vedere nella mia città cosa capita altrove dove si sbagliano i calcoli tra posti liberi e persone morte, con le bare che finiscono sotto dei capannoni in attesa delle sepolture».

Sul fronte della viabilità pedonale cittadina, infine, resta chiusa a tempo indeterminato la passerella sul torrente Borbore, interdetta a causa di alcune viti rialzate e di altre criticità che ne compromettono l’utilizzo in sicurezza.