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Halloween a tavola

Moncalvo, Halloween arriva nelle mense scolastiche con un menu “da brividi”

Dita mozzate, ossa di zombie e sangue di strega: il 27 e 29 ottobre piatti a tema e sapori autunnali per incuriosire e divertire i piccoli commensali

Cristiana Luongo

Cristiana Luongo

26 Ottobre 2026 13:36:07

zucca scuola halloween

Halloween entra nelle mense scolastiche di Moncalvo con un menu speciale pensato per incuriosire i bambini e avvicinarli ai prodotti di stagione. Tra martedì 27 e giovedì 29 ottobre, Dussmann Service proporrà piatti ispirati ai simboli della festa, trasformando il pranzo in un’occasione per unire fantasia e alimentazione.

Dalla pasta alla zucca alle dita mozzate

Il menu si apre con la “Pasta di Halloween”, condita con crema di zucca. A seguire, le “Dita mozzate”, preparate con würstel di pollo e tacchino al forno, accompagnate dalle “Ossa di zombie e sangue di strega”, ovvero patatine stick con ketchup. Per concludere, una crostatina al cacao, in risposta alla classica domanda “Dolcetto o scherzetto?”.

Le date nelle scuole

Il menu sarà proposto in due giornate, per coinvolgere tutti i plessi scolastici. Martedì 27 ottobre toccherà agli alunni delle classi prime e seconde della primaria; giovedì 29 ottobre sarà invece la volta dei bambini della scuola dell’infanzia, delle classi terze, quarte e quinte della primaria e degli studenti della secondaria.

L’iniziativa punta a rendere il momento del pasto anche un’occasione di scoperta. Come spiega Francesco Garrubba, direttore della Filiale Ristorazione Scolastica di Dussmann Service, la curiosità suscitata dai piatti può aiutare i più piccoli ad avvicinarsi a ingredienti meno familiari, come la zucca, in un clima di gioco e condivisione.

Dussmann Service fa parte di un gruppo internazionale presente in 21 Paesi. In Italia impiega oltre 25 mila collaboratori e distribuisce ogni anno più di 46 milioni di pasti nei settori scolastico, sanitario e aziendale.

 

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