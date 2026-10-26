Donato un defibrillatore nel ricordo di Manuel

E’ stata dedicata a Manuel Alongi, scomparso un anno fa a 33 anni in seguito ad un grave incidente domestico, l’iniziativa “Cuor di Bersagliere” da parte della sezione di Asti dei fanti piumati.

Ieri, ad Azzano, paese di residenza di Manuel, i bersaglieri astigiani hanno voluto ricordare il loro socio donando un defibrillatore alla comunità. Sarà installato in una posizione vicino al Municipio e alla Posta.



Alla cerimonia di donazione che si è tenuta alla presenza di sindaco, Giunta e buona parte del Consiglio, erano presenti la moglie di Manuel, Roberta con la loro figlioletta Ludovica, gli altri parenti e gli amici.

Imponente lo schieramento di bersaglieri di sezione, regionali e nazionali oltre alla fanfara Lavezzeri. Ma erano presenti anche delegazioni di alpini perché Manuel era amico degli alpini del Gruppo di Azzano. La sua indole generosa lo aveva portato ad essere un volontario soccorritore della Croce Rossa di Asti, donatore di organi e di midollo, musico del Comitato Palio Borgo Torretta.

La commovente cerimonia si è chiusa con un piccolo concerto della fanfara diretta da Giancarlo Maccario che ha riservato un tocco tenero alla piccola Lodovica, suonando, per la prima volta per la Lavezzeri, il brano “Lettera a Pinocchio” di Mario Panzeri scritto per la prima edizione dello Zecchino d’Oro.