Hospice ad Asti tra ritardi e incertezze, i Comitati Art. 32 chiedono chiarezza alla Regione e all'Asl

L'istituzione di una struttura Hospice dedicata alle cure palliative per i malati terminali di cancro, un servizio atteso da anni dai cittadini di Asti e del Nord della Provincia, versa tuttora in uno stato di sostanziale stallo e incertezza. La denuncia arriva dai rappresentanti dei Comitati Art. 32 di Asti, della Valle Belbo e del Nord della Provincia, che il 21 ottobre hanno sollevato forti perplessità sulla mancata attuazione dell'opera.

Il percorso per la realizzazione dell'Hospice è stato finora caratterizzato da continui cambi di rotta e ipotesi rivelatesi irrealizzabili. Inizialmente si era ipotizzato di collocare la struttura all'interno della Casa di Comunità presso l’ex Maternità, ma il progetto, almeno per ora, sembra essere fattibile. Successivamente è tramontata anche la proposta dell'area di Lungodegenza dell'ospedale, rivelatasi impraticabile fin dal principio. Infine, la soluzione prospettata all'inizio dell'anno, che prevede l'utilizzo di locali nel reparto di Oncologia nell'ambito delle Cure Palliative, non sembra tradursi nei necessari atti formali.

Di fronte a questo prolungato blocco, Roberto Gerbi per il Comitato di Asti, Maurizio Carcione per la Valle Belbo e Irene Novarese per il Nord della Provincia hanno inviato una sollecitazione diretta all'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e alla Direzione Generale dell'Asl AT.

I rappresentanti dei comitati sollecitano le autorità sanitarie a esprimersi in modo chiaro e definitivo su modalità e tempistiche di realizzazione dell'Hospice. Viene richiesta in particolare una presa di posizione ufficiale circa la collocazione definitiva della struttura e il numero di posti letto previsti per garantire questo indispensabile servizio al territorio.