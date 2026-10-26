Domenica in tutto il Piemonte l'ultimo appuntamento della rassegna Castelli Aperti

La rassegna "Castelli aperti" arriva al suo ultimo appuntamento, nell'astigiano saranno visitabili numerosi castelli e luoghi del patrimonio storico, artistico e architettonico del nostro territorio per tutta la giornata, domenica 1 novembre.

Castelli, palazzi, ville, torri e giardini storici aprono le loro porte per far conoscere ai visitatori luoghi carichi di storia, spesso custodi di collezioni, arredi originali e racconti che attraversano i secoli.

«Castelli Aperti ha accompagnato i visitatori in un viaggio lungo sette mesi tra storia, bellezza e tradizioni. Ringraziamo i proprietari, i gestori, i volontari e tutti coloro che con passione custodiscono e raccontano questi luoghi, e il pubblico che ha scelto di visitarli» sottolinea la presidente Elisa Bogliotti. «La nostra rassegna, da 31 anni contribuisce a proteggere, condividere e promuovere la ricchezza del patrimonio piemontese».

A Castagnole delle Lanze sarà possibile salire sulla Torre del Conte Ballada di Saint Robert, con orario dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 17. Disponibili due modalità di ingresso: solo risalita 3€, oppure risalita con calice di vino 8€.

Visite libere nell'area del Castello di Castelnuovo Calcea, durante l'orario dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito.

A Monastero Bormida al Castello di Monastero Bormida possibilità di visite guidate classiche alle ore 15 e 16. Sarà possibile prenotare anche per le visite teatralizzate con rievocatori storici medievali dell’associazione Custodes Viarum alle ore 11 e 17. Ingresso 5€ per visita classica, 10€ per teatralizzata. Prenotazioni cliccando qui.

Ma la rassegna non si limita alla sola provincia astigiana, saranno numerose le aperture anche in provincia di Torino, Alessandria, Cuneo, Biella e Novara. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dedicato.