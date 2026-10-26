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Appuntamento

Domenica in tutto il Piemonte l'ultimo appuntamento della rassegna Castelli Aperti

Con l'arrivo del fine settimana si avrà l'opportunità di poter visitare alcuni dei castelli e dei luoghi più belli del territorio

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

26 Ottobre 2026 11:12:00

Domenica in tutto il Piemonte l'ultimo appuntamento della rassegna Castelli Aperti

La rassegna "Castelli aperti" arriva al suo ultimo appuntamento, nell'astigiano saranno visitabili numerosi castelli e luoghi del patrimonio storico, artistico e architettonico del nostro territorio per tutta la giornata, domenica 1 novembre.

Castelli, palazzi, ville, torri e giardini storici aprono le loro porte per far conoscere ai visitatori luoghi carichi di storia, spesso custodi di collezioni, arredi originali e racconti che attraversano i secoli.

«Castelli Aperti ha accompagnato i visitatori in un viaggio lungo sette mesi tra storia, bellezza e tradizioni. Ringraziamo i proprietari, i gestori, i volontari e tutti coloro che con passione custodiscono e raccontano questi luoghi, e il pubblico che ha scelto di visitarli» sottolinea la presidente Elisa Bogliotti. «La nostra rassegna, da 31 anni contribuisce a proteggere, condividere e promuovere la ricchezza del patrimonio piemontese».

A Castagnole delle Lanze sarà possibile salire sulla Torre del Conte Ballada di Saint Robert, con orario dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 17. Disponibili due modalità di ingresso: solo risalita 3€, oppure risalita con calice di vino 8€.

Visite libere nell'area del Castello di Castelnuovo Calcea, durante l'orario dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito.

Monastero Bormida al Castello di Monastero Bormida possibilità di visite guidate classiche alle ore 15 e 16. Sarà possibile prenotare anche per le visite teatralizzate con rievocatori storici medievali dell’associazione Custodes Viarum alle ore 11 e 17.  Ingresso 5€ per visita classica, 10€ per teatralizzata. Prenotazioni cliccando qui.

Ma la rassegna non si limita alla sola provincia astigiana, saranno numerose le aperture anche in provincia di Torino, Alessandria, Cuneo, Biella e Novara. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dedicato.

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