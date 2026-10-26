L'Associazione nazionale della Polizia di Stato festeggia 57 anni di memoria e impegno per la comunità

Domenica 25 ottobre la sezione di Asti dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato (A.N.P.S.) ha festeggiato i suoi cinquantasette anni di fondazione con una cerimonia commemorativa svoltasi nel cortile della Questura. L'evento si è aperto con un commosso omaggio ai caduti della Polizia di Stato mediante la deposizione di una composizione floreale davanti il monumento dedicato, accompagnata dalle note de "Il silenzio" eseguite alla fisarmonica dal Maestro Edoardo Zarli. Successivamente, don Augusto Piccoli ha officiato la Messa, momento durante il quale sono stati ricordati con affetto anche i colleghi scomparsi Santo Chiaramonte, Renzo Remondino, Rosario Talora e Antonino Bassotto.

A concludere i momenti celebrativi della mattinata è stato l'intervento del presidente della Sezione, Salvatore Giovanni Faita, che ha sottolineato il profondo valore della partecipazione e del lavoro di squadra. «Una sezione cresce non soltanto attraverso il numero dei suoi iscritti, ma soprattutto attraverso la qualità delle relazioni, la capacità di fare squadra e la volontà di tradurre i valori dichiarati in gesti concreti a favore degli altri», ha dichiarato il presidente Faita. Durante l'incontro sono stati inoltre consegnati gli attestati della Presidenza nazionale e le benemerenze del Consiglio di Sezione ai soci Gian Antonio Tore, Tullio Dezani, Alfredo Presicce, Claudio Turetta e Alessio Felisatti, a riconoscimento del loro prezioso e continuativo contributo alla vita associativa.

L'anniversario ha rappresentato anche l'occasione ideale per tracciare un bilancio articolato delle molteplici attività svolte dall'Anps astigiana nel corso del 2026. I volontari del sodalizio hanno offerto il proprio supporto a importanti manifestazioni cittadine e benefiche, collaborando con realtà come AISM e AIRC e presenziando alle Giornate Fai e al Festival delle Sagre. Di particolare rilevanza sociale è stato il quotidiano servizio di accoglienza e informazione svolto all'ingresso della Questura, dove i volontari assistono cittadini italiani e stranieri nell'accesso agli uffici. A ciò si aggiunge una costante attività di prevenzione sul territorio, focalizzata sull'informazione riguardo alle truffe online e ai pericoli dei social media, con una particolare attenzione rivolta alla tutela delle fasce di popolazione più vulnerabili.

Il ricco percorso dell'anno ha visto protagonisti anche rilevanti eventi culturali ed educativi rivolti alla cittadinanza e alle nuove generazioni. Tra questi spicca il convegno «Parliamoci – La parola come strumento per gestire il conflitto», organizzato il 6 ottobre all'ateneo UniAstiss con la F.S.P. provinciale, che ha riunito oltre cinquanta appartenenti a diverse forze dell'ordine per approfondire la gestione delle tensioni attraverso il dialogo. Altrettanto interessante è stata poi la giornata del 16 ottobre «Dal sangue versato al sangue donato», promossa insieme a DonatoriNati ODV e alla Questura. Nell'auditorium della Banca di Asti, quasi trecento studenti hanno assistito alla testimonianza di Tina Montinaro, vedova del caposcorta di Giovanni Falcone, alla presenza della teca della Quarto Savona 15 con i resti dell'auto della strage di Capaci, unendo la memoria del sacrificio alla cultura della donazione del sangue e della solidarietà.

Sul piano delle relazioni istituzionali, la sezione ha rafforzato la propria rete d'amicizia attraverso il gemellaggio con l'Anps di Trieste, culminato nella visita svoltasi dal 18 al 20 settembre per condividere esperienze e memoria storica. Il traguardo dei cinquantasette anni si è chiuso proiettando l'associazione verso il futuro, forte della convinzione espressa dal presidente Faita che «i valori si traducono in gesti concreti a favore degli altri» e guidata dal costante impegno sintetizzato nel motto 'Dalla parte dei più deboli, sempre'.