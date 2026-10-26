Svolta nelle pratiche edilizie, ad Asti arrivano le nuove linee guida per rispondere ai dubbi di tecnici e cittadini

Semplificare la burocrazia edilizia, eliminare le incertezze interpretative che rallentano i cantieri e garantire regole uniformi a cittadini, professionisti e uffici pubblici. A pochi mesi dalla firma del Protocollo d'intesa, il Comune di Asti e gli Ordini professionali del territorio hanno raggiunto il primo importante traguardo operativo con la stesura del “Quaderno delle Buone Pratiche Edilizie”. Il documento, di cui la Giunta comunale ha preso formalmente atto, raccoglie i primi quattro fascicoli di approfondimento realizzati dal Tavolo Tecnico permanente per l'edilizia privata.

La sinergia tra il Settore Urbanistica e Attività Produttive del Comune, l'Ordine degli Architetti, l'Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri della provincia nasce per rendere più fluide e trasparenti le pratiche che interessano chi deve ristrutturare, compravendere o regolarizzare una proprietà. Traducendo una materia complessa in criteri applicativi chiari, il Quaderno affronta quattro ambiti ad alto impatto quotidiano: la gestione delle tolleranze edilizie costruttive ed esecutive, le sanatorie edilizie con particolare riferimento alla regolarizzazione delle varianti realizzate prima del 1977, i requisiti per il recupero abitativo dei sottotetti e le procedure per l'accertamento di conformità e lo stato legittimo degli immobili, ridefinite anche alla luce delle recenti novità del decreto nazionale “Salva Casa”.

Le nuove linee guida, che verranno pubblicate sul sito del Comune e diffuse dagli Ordini, puntano ad agevolare l'istruttoria dei permessi ed evitare che situazioni analoghe vengano valutate in modo difforme. Un traguardo accolto con forte favore dall'Amministrazione comunale. L'Assessora all'Urbanistica Monica Amasio esprime grande soddisfazione, sottolineando che «la direzione intrapresa è chiara: rendere più semplici e veloci la presentazione e l’istruttoria delle pratiche edilizie, a beneficio dei professionisti e, soprattutto, dei cittadini». Le fa eco il sindaco Maurizio Rasero, che evidenzia il valore economico e sociale dell'iniziativa: «Semplificare significa rendere le regole più comprensibili, ridurre le incertezze e creare le condizioni perché chi vuole intervenire sul proprio immobile o investire nella nostra città possa farlo attraverso procedure più chiare e prevedibili».

L'intesa segna un cambio di passo rilevante anche per il mondo delle professioni tecniche, spesso alle prese con norme sovrapposte e di difficile interpretazione. Il presidente del Collegio dei Geometri di Asti, Gian Luca Musso, parla di «una risposta concreta ad alcune problematiche interpretative della normativa vigente che renderà uniforme il confronto tra i professionisti e gli uffici competenti». Un giudizio condiviso dal presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Marco Allegretti, che definisce l'intesa un passaggio chiave: «È un risultato che non esito a definire storico. A mia memoria, è la prima volta che si realizza una collaborazione così concreta e strutturata tra gli uffici dell'Urbanistica del Comune di Asti e l’Ordine degli Ingegneri, in piena sinergia con l’Ordine degli Architetti e il Collegio dei Geometri». Allegretti ha inoltre evidenziato l'apertura e il senso di responsabilità del Comune nell'affrontare direttamente i dubbi normativi, ringraziando specificamente i colleghi Matteo Gallo e Omar Carucci per il contributo offerto nei lavori del Tavolo.

L'origine dell'intesa affonda le radici nelle criticità operative emerse nell'ultimo anno a seguito delle riforme nazionali. Come ripercorre il presidente dell'Ordine degli Architetti di Asti, Maurizio Pugliese, fu nell'estate del 2025 che gli ordini chiesero l'avvio del confronto, quando l'applicazione del decreto Salva Casa rischiava di rendere tesi i rapporti e quasi impossibile il lavoro di uffici e tecnici. «Oggi, a distanza di un anno, raccogliamo i primi frutti di un lavoro approfondito e condiviso. Ciò che all’inizio sembrava un obiettivo troppo ambizioso e complesso oggi possiamo dire sia diventato “possibile” grazie allo studio, al dialogo, alla disponibilità e all’ascolto reciproco», dichiara Pugliese, rimarcando la nascita di una sinergia professionale non scontata.

I primi quattro fascicoli del Quaderno delle Buone Pratiche Edilizie verranno presentati alla cittadinanza e ai tecnici giovedì 5 novembre, alle ore 15, al Polo Universitario Astiss, appuntamento a cui seguiranno successivi seminari formativi di approfondimento.