Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 24 ottobre 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
24 Ottobre 2026 21:07:37
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 24 ottobre 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”. Sono stati invece centrati 5 punti “5”, ciascuno dei quali vince 37.509,78 €. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 45.800.000 €.
Bari: 35 – 47 – 84 – 9 – 72
Cagliari: 77 – 70 – 12 – 34 – 25
Firenze: 36 – 64 – 15 – 34 – 23
Genova: 83 – 69 – 12 – 85 – 78
Milano: 13 – 29 – 19 – 62 – 66
Napoli: 3 – 28 – 22 – 43 – 80
Palermo: 17 – 40 – 14 – 29 – 72
Roma: 35 – 70 – 3 – 33 – 90
Torino: 57 – 52 – 75 – 62 – 42
Venezia: 82 – 43 – 14 – 1 – 45
Nazionale: 63 – 89 – 32 – 41 – 67
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Combinazione vincente: 50 – 32 – 80 – 73 – 17 – 11
Numero Jolly: 62
Numero SuperStar: 24
Jackpot per la prossima estrazione: 45.800.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 5 da € 37.509,78
Punti 4: 701 da € 272,98
Punti 3: 22.539 da € 25,52
Punti 2: 351.217 da € 5,08
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 2 da € 27.298,00
3 Stella: 111 da € 2.552,00
2 Stella: 1.939 da € 100,00
1 Stella: 12.743 da € 10,00
0 Stella: 27.339 da € 5,00
Numeri vincenti:
3 – 12 – 13 – 17 – 28 – 29 – 35 – 36 – 40 – 43 – 47 – 52 – 57 – 64 – 69 – 70 – 77 – 82 – 83 – 84
Numero Oro: 35
Doppio Oro: 35 – 47
1 – 9 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 25 – 33 – 34 – 62 – 72 – 75 – 78 – 85
11 – Topi
37 – Piano
13 – Rana
40 – Quadro
39 – Forbici
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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