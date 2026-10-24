Il tribunale di Asti si apre alle visite con magistrati e avvocati come accompagnatori

«Davvero se io una mattina passo qui davanti e decido di entrare, posso assistere ad un processo? Senza esserne parte in causa e senza chiedere permessi?»: è stata una delle domande più frequenti questa mattina nel nutrito gruppo di visitatori formati da soci Lions, Rotary e iscritti all'Utea.

Una iniziativa singolare, per la prima volta svolta ad Asti in occasione della Giornata Nazionale della Giustizia Civile. Che poi ha coinvolto anche la Giustizia Penale.

Il senso di questo "open day" di Palazzo di giustizia è stato spiegato dalla presidente Ombretta Salvetti, il Procuratore della Repubblica Biagio Mazzeo e la presidente dell'Ordine degli Avvocati Giorgia Montanara che hanno accolto e salutato il gruppo di visitatori nell'aula di processo più grande del tribunale insieme a numerosi magistrati fra civili, penali, pm e giudici.

Un mondo a sè, quello dell'amministrazione della giustizia, che spesso, nell'immaginario comune, è visto come una bolla impenetrabile in cui vigono meccanismi e dinamiche che passano sopra le teste dei cittadini. Iniziative come quella di stamattina è stata dunque organizzata per far toccare con mano come funzionano gli uffici senza complottismi nè super regie di chissà chi.

«Noi giudici siamo sempre sotto i riflettori per le nostre sentenze, spesso criticate e contestate - spiega il giudice astigiano Francesca Rosso - I cittadini devono sapere che, seppur ci sia concessa discrezionalità nelle decisioni, questo margine è comunque ristretto e confinato dentro i binari rigidi di ciò che prevedono la legge e il codice penale e civile. Con il vivace dibattito che è nato intorno al referendum della primavera scorsa sulla separazione delle carriere, è emerso che sono tanti i cittadini che non hanno presente come funzioni la complessa macchina della giustizia e per questo motivo ci siamo messi volentieri a disposizione per spiegare e avvicinare la comunità al Palazzo di Giustizia».

Un approccio del tutto informale, anche grazie alla giovane età media dei magistrati e degli avvocati che oggi hanno vestito gli insoliti panni di "cicerone" per guidare i visitatori (una sessantina in tutto) dalle aule di processo agli uffici di Procura, Tribunale, sede dell'Ordine degli Avvocati. Per molti dei visitatori è stata una prima volta dentro Palazzo di Giustizia e il commento più comune è stato "Non me lo aspettavo proprio così". Sia per ampiezza, sia per pregio architettonico, sia per manutenzione e distribuzione logistica. E non si aspettavano neppure magistrati ed avvocati così disponibili e poco "ingessati" in quelli che sono sempre stati invece ruoli che incuteva timore e reverenza.

E' stata anche l'occasione per un ripasso sulle "regole" fondamentali che guidano la giustizia: differenza di ruoli e funzioni, "passaggi" da un'indagine al processo con piena consapevolezza del fatto che, ad esempio, ogni anno vengono trattati dalla Procura 5 mila fascicoli riguardanti "noti" (ovvero denunce verso persone individuate) senza contare le migliaia verso ignoti e che, nonostante carenza di personale e di risorse, il Tribunale di Asti è ai primi posti italiani per efficienza e risultati.

Dal colore delle cartelline dei fascicoli che indicano a vista lo stato dell'indagine o del processo, al gabbione installato nell'aula più grande del tribunale a contenimento della pericolosità degli imputati passando per una sbirciata nell'unica Camera di consiglio in cui i giudici arrivano alle sentenze che poi dettano in aula: tante curiosità, spiegate in parole semplici per abbattere qualche pregiudizio e tessere un filo di fiducia fra cittadini e chi ogni giorno prende decisioni sulla vita degli altri.