Cosa fare ad Asti e in provincia nel weekend: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 ottobre

Tra fiere del tartufo, appuntamenti culturali, mostre, degustazioni e iniziative dedicate alle tradizioni del territorio, il fine settimana di sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 offre diverse occasioni per trascorrere qualche ora alla scoperta di Asti, della provincia e del Monferrato.

ASTI -L'anima colta e popolare del Barocco Napoletano e Veneziano Sabato 24 appuntamento dedicato alla musica barocca, con l'Ensemble Musici di Santa Pelagia protagonista di un percorso musicale attraverso le composizioni di autori napoletani e veneziani del XVII e XVIII secolo. Il concerto si terrà alla Società Mutuo Soccorso Fratellanza Militari in congedo, in via Bonzanigo 46, angolo via Solari. L'inizio è previsto alle 17.30. Il costo del biglietto è di 5 euro. ASTI - Via Vai Festival Via Vai Festival, un appuntamento in programma ad Asti sabato 24 ottobre, musica e tanti appuntamenti per le vie del centro storico di Asti. L’appuntamento è dalle ore 17:00 alle 22.00 nel centro storico, nel quadrilatero commerciale che comprende Via Garibaldi, Piazza Italia, Piazza Astesano, Via Pelletta, via Astesano, Piazzetta Milena, Via San Secondo, Galleria dei Mercanti, Vicolo Anfossi e Piazza Piemonte.

ASTI – Via Vai Festival

Sabato 24 ottobre, dalle 17 alle 22.

Il centro di Asti si anima con la prima edizione del Via Vai Festival, iniziativa promossa dai commercianti e organizzata con il supporto di Confcommercio Asti, il patrocinio del Comune e del Distretto Urbano del Commercio.

Durante la manifestazione sarà possibile trovare: Calici, aperitivi e proposte gastronomiche dei locali. Esposizioni artistiche all'interno di cortili e negozi, poi sfilate di moda, DJ set e musica dal vivo nelle piazze.

In Via Garibaldi, piazza Italia, piazza Astesano, via Pelletta, via Astesano, piazzetta Milena, via San Secondo, Galleria dei Mercanti, vicolo Anfossi e piazza Piemonte.

ASTI – L'anima colta e popolare del Barocco Napoletano e Veneziano

Sabato 24 ottobre Ore 17.30 | Concerto | Biglietto 5 euro

Un pomeriggio dedicato alla musica barocca con l'Ensemble Musici di Santa Pelagia, protagonista di un concerto dedicato alle composizioni napoletane e veneziane del XVII e XVIII secolo.

L'appuntamento propone un percorso musicale attraverso due importanti tradizioni artistiche italiane, mettendo a confronto le sonorità e le sensibilità della scuola napoletana e di quella veneziana. Alla società Mutuo Soccorso Fratellanza Militari in congedo, via Bonzanigo 46, angolo via Solari, Asti.

ASTI – Salvatore Ottolenghi, l'astigiano padre della Polizia Scientifica

Un'iniziativa dedicata a Salvatore Ottolenghi, figura astigiana ricordata per il suo contributo alla nascita della polizia scientifica.

L'appuntamento offre l'occasione per approfondire la storia di un personaggio legato alla città e al mondo delle istituzioni, riscoprendo una personalità che ha contribuito allo sviluppo di un importante settore investigativo.

ASTI – Mercatino dell'Antiquariato

In Piazza Alfieri domenica torna il Mercatino dell'Antiquariato, appuntamento che si svolge ogni quarta domenica del mese. L'iniziativa richiama appassionati di antiquariato, collezionismo e oggetti d'epoca, offrendo la possibilità di passeggiare tra le bancarelle alla ricerca di mobili, complementi, oggetti vintage e curiosità.

ASTI – Compleanno del Museo Paleontologico

Ore 15 | Ingresso gratuito | Prenotazione obbligatoria

Il Museo Paleontologico di Asti festeggia il suo tredicesimo compleanno con un appuntamento speciale dedicato alla storia della vita sulla Terra.

Per l'occasione sarà presentata la nuova Sala degli Squali Preistorici, che ospiterà due eccezionali esposizioni di denti di Megalodonte, il gigantesco squalo del passato.

I reperti ritrovati proprio in Piemonte saranno al centro dell'iniziativa, offrendo ai visitatori un'occasione per scoprire da vicino una parte della storia paleontologica del territorio.

Domenica 25 ottobre alle 15 al Museo Paleontologico, corso Vittorio Alfieri 381, Asti.

Prenotazione obbligatoria: info@astipaleontologico.it oppure 0141 592091.

MONCALVO – Fiera Nazionale del Tartufo

Sabato 24 e domenica 25 ottobre

Moncalvo si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno con la Fiera Nazionale del Tartufo.

La manifestazione si svolge il 18, 24 e 25 ottobre e trasforma il centro storico in uno spazio dedicato alle eccellenze gastronomiche, ai prodotti tipici e alle tradizioni del territorio.

Durante il fine settimana sono previsti: Mercato enogastronomico e prodotti tipici, esposizioni e occasioni di degustazione, proposte dedicate alla cucina del Monferrato, intrattenimento e iniziative per scoprire il borgo, momenti dedicati alla valorizzazione del tartufo.

Per il programma completo è possibile consultare il sito ufficiale della Fiera Nazionale del Tartufo di Moncalvo.

VIGLIANO D'ASTI – Bagna Cauda d'Autunno

A Vigliano d'Asti il fine settimana è dedicato alla bagna cauda, uno dei piatti simbolo della tradizione piemontese.

La Pro loco organizza una serata gastronomica sabato 24 ottobre, seguita domenica da un appuntamento che unisce una passeggiata nel territorio e la possibilità di degustare la specialità.

Sabato 24 ottobre alle 20 è prevista la tradizionale serata di bagna cauda.

Domenica 25 ottobre alle 9.30 partirà dal Centro Sportivo Comunale la camminata Quattro passi per Vigliano, un percorso di circa 8 chilometri. Al termine della passeggiata sarà possibile fermarsi per degustare la bagna cauda, alle 12.30 è previsto il pranzo con menù a prezzo fisso, disponibile per adulti e bambini.

Prenotazione: necessaria per il menù, Pro loco Vigliano d'Asti 347 9170158.

ROCCA D'ARAZZO – Bagna Cauda nella frazione Santa Caterina

La frazione Santa Caterina di Rocca d'Arazzo propone un appuntamento dedicato alla bagna cauda, sabato 24 ottobre.

In frazione Santa Caterina, Rocca d'Arazzo, per informazioni santacaterinaproloco@gmail.com, 349 5029075.

CASTAGNOLE MONFERRATO– Gran Bagna Cauda

Castagnole Monferrato celebra la tradizione gastronomica piemontese con la Gran Bagna Cauda.

L'appuntamento è sabato 24 ottobre, per informazioni: prolococastagnolemonferrato@gmail.com, 351 6023379.

COCCONATO – Bagna Càuda

A Cocconato il fine settimana porta in tavola la bagna càuda, l'appuntamento è per sabato 24 ottobre.

Per informazioni: cocconatoufficioturistico@gmail.com, 0141 907031 e 0141 907655.

INCISA SCAPACCINO – Sagra del Cardo Gobbo e della Friciula

Incisa Scapaccino propone un appuntamento dedicato al cardo gobbo e alla friciula, prodotti e preparazioni legati alla tradizione gastronomica locale.

Appuntamento sabato 24 ottobre.

BELVEGLIO – 39ª Sagra della Bagna Cauda

A Belveglio torna la Sagra della Bagna Cauda, giunta alla sua 39ª edizione.

Appuntamento sabato 24 ottobre, per informazioni: 388 8673774 e 349 6163381.