Dal cuore del Piemonte al podio mondiale: l'astigiana Irene Marmo e Piero Conidi conquistano il primo posto

Dall'Astigiano alla conquista del titolo mondiale, portando in Calabria i sapori e le eccellenze del Piemonte. Irene Marmo, astigiana di nascita, e il marito Piero Conidi, albese, hanno conquistato il primo posto al Campionato Mondiale del Piccante, disputato a Grisolia, in provincia di Cosenza, in Calabria.

La coppia, titolare della Pizzeria del Corso, in corso Piave ad Alba, ha rappresentato la regione Piemonte nella categoria a coppie per regioni, riuscendo a distinguersi tra 42 partecipanti. Una competizione che, in occasione del suo 25º anniversario, ha riunito pizzaioli provenienti da diverse realtà italiane e anche dall'estero, con la presenza di concorrenti spagnoli e di un giudice australiano.

Per Irene e Piero non si tratta della prima volta, ora sono tre le vittorie conquistate dalla loro pizzeria in questa competizione. Un traguardo che premia la creatività, la passione e la capacità di valorizzare le materie prime della nostra regione.

Due pizze per raccontare il Piemonte

A conquistare la giura sono state due creazioni studiate per unire il requisito del piccante con ingredienti e prodotti tipici piemontesi. Entrambe le pizze sono state realizzate con un impasto all' 'nduja, elemento studiato per la competizione, sul quale Irene e Piero hanno costruito ricette capaci di esaltare i sapori regionali.

La prima, una pizza bianca, si chiama "Queen Mary del Borgo del Fumo" ed è stata dedicata alla memoria di Marita Marolo, ex presidentessa del Borgo del Fumo, scomparsa nel febbraio dell'anno precedente. Una figura importante per la coppia, che aveva sempre sostenuto e incoraggiato i due pizzaioli a partecipare ai campionati.

La pizza è stata realizzata con mozzarella fior di latte, fonduta di Castelmagno d'alpeggio, lardo di Pecetto, granella tostata del Piemonte, pere del Roero caramellate e scaglie di tartufo bianco d'Alba. Proprio il tartufo, aggiunto a crudo, ha contribuito a bilanciare la piccantezza dell'impasto senza coprirne il sapore.

La seconda proposta, "La Polentona Sabauda", ha invece giocato su sapori più decisi, abbinando un sugo ai funghi porcini e finferli (o gallinacci), con una nota piccante, a fiocchetti di polenta grigliata. A completare la ricetta, gorgonzola tartufato ed erborinato di Novara e tartufo nero sott'olio.

Dietro il successo c'è anche una storia personale che lega Irene Marmo alla città di Asti. Nata ad Asti, Irene si è trasferita ad Alba quando aveva 16 anni, dopo che il padre aveva preso un ristorante nella zona. Da allora la sua vita si è sviluppata nella città delle Langhe, dove insieme al marito gestisce la Pizzeria del Corso, situata nel Borgo del Fumo.

Nonostante il trasferimento, il legame con la città d'origine è rimasto forte.

La vittoria ha suscitato entusiasmo e riconoscimenti anche da parte delle istituzioni. Irene e Piero hanno infatti ricevuto i complimenti del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.