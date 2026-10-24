Lavoratori Asl, sostegno da Accossato e Isnardi (Pd): “Si trovino soluzioni"

La segretaria provinciale del Partito Democratico, Elena Accossato, e il consigliere regionale Fabio Isnardi offrono il loro sostegno ai lavoratori dell'Asl di Asti in stato di agitazione, per iniziativa unanime della Rsu.

“Chi si occupa ogni giorno della salute non può vivere nell’incertezza a causa di sistemi imprecisi nella rilevazione delle presenze e degli straordinari, così come continuare ad attendere arretrati e adeguamenti negli stipendi,” affermano. “Questo avviene in un contesto generale già critico per il costo della vita e dei carburanti, perciò non è più accettabile”.

Il Partito Democratico provinciale sollecita la dirigenza sanitaria e l’assessorato regionale a risolvere, al più presto, questi problemi urgenti, mentre chiede estrema chiarezza.

L'interrogazione urgente all'assessore Riboldi

Segnala Isnardi: “Sto preparando un’interrogazione urgente per l’assessore Riboldi, in cui chiedo fino a che punto sia a conoscenza della situazione e quali atti stia intraprendendo per risolverla. Abbiamo già visto scioglimenti contratti, nuovi affidamenti e questioni irrisolte con i pannoloni per i non autosufficienti. Dobbiamo aspettarci l’ennesimo balletto di dichiarazioni contrastanti e atti confusi?”

L'invito di Elena Accossato

Accossato invita inoltre la dirigenza a una maggiore attenzione al funzionamento dell’Azienda sanitaria, a partire dalla componente centrale che è il personale: “Bene i progetti tra invecchiamento attivo e sensibilizzazione, così come le inaugurazioni. Non vadano però a scapito della gestione ordinaria, in evidente difficoltà”.