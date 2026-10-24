Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Intervento

Lavoratori Asl, sostegno da Accossato e Isnardi (Pd): “Si trovino soluzioni"

"Chi si occupa ogni giorno della salute non può vivere nell’incertezza a causa di sistemi imprecisi nella rilevazione delle presenze e degli straordinari"

Redazione web

Redazione web

24 Ottobre 2026 12:31:15

pd panirossi isnardi e accossato

pd panirossi isnardi e accossato

La segretaria provinciale del Partito Democratico, Elena Accossato, e il consigliere regionale Fabio Isnardi offrono il loro sostegno ai lavoratori dell'Asl di Asti in stato di agitazione, per iniziativa unanime della Rsu.
“Chi si occupa ogni giorno della salute non può vivere nell’incertezza a causa di sistemi imprecisi nella rilevazione delle presenze e degli straordinari, così come continuare ad attendere arretrati e adeguamenti negli stipendi,” affermano. “Questo avviene in un contesto generale già critico per il costo della vita e dei carburanti, perciò non è più accettabile”.
Il Partito Democratico provinciale sollecita la dirigenza sanitaria e l’assessorato regionale a risolvere, al più presto, questi problemi urgenti, mentre chiede estrema chiarezza.

L'interrogazione urgente all'assessore Riboldi

Segnala Isnardi: “Sto preparando un’interrogazione urgente per l’assessore Riboldi, in cui chiedo fino a che punto sia a conoscenza della situazione e quali atti stia intraprendendo per risolverla. Abbiamo già visto scioglimenti contratti, nuovi affidamenti e questioni irrisolte con i pannoloni per i non autosufficienti. Dobbiamo aspettarci l’ennesimo balletto di dichiarazioni contrastanti e atti confusi?”

L'invito di Elena Accossato

Accossato invita inoltre la dirigenza a una maggiore attenzione al funzionamento dell’Azienda sanitaria, a partire dalla componente centrale che è il personale: “Bene i progetti tra invecchiamento attivo e sensibilizzazione, così come le inaugurazioni. Non vadano però a scapito della gestione ordinaria, in evidente difficoltà”.

Lavoratori dell'Asl di Asti, sospeso per 60 giorni lo stato di agitazione

A seguito dell'incontro di stamattina in Prefettura tra organizzazioni sindacali e vertici aziendali - Sul tavolo i problemi riscontrati nella gestione del personale

Asl di Asti, proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori

Tra le richieste sul tavolo, l’adeguamento di alcune indennità e la necessità di affrontare criticità come il mancato avvio del bando per i Differenziali economici di professionalità

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133