Tassare i grandi patrimoni oltre i 2 milioni di euro, anche ad Asti la raccolta firme per l'iniziativa di legge popolare

Anche ad Asti è in corso la campagna promossa da Rifondazione Comunista e dalla Sinistra Europea per l'introduzione di una tassazione sui grandi patrimoni superiori ai due milioni di euro. L'iniziativa, strutturata come proposta di legge d'iniziativa popolare, punta a redistribuire le risorse prelevando un'aliquota dell'1% sulle grandi fortune. Come spiegato dal segretario federale del Prc di Asti, Gianmarco Coppo, l'obiettivo primario è invertire la rotta sulle priorità economiche e sociali del Paese: «Vogliamo che questa tassazione porti i soldi non per le armi, ma per recuperare risorse da destinare a sanità, scuola, università, diritto all'abitare e sicurezza sul lavoro».

A livello nazionale la mobilitazione ha già consentito di superare la soglia legale delle 50.000 firme necessarie per la presentazione del testo in Parlamento, grazie alla combinazione tra le sottoscrizioni digitali tramite Spid e i banchetti sul territorio. I promotori puntano tuttavia a consolidare il consenso politico prima della scadenza formale e della successiva consegna a Roma, fissata per il 13 novembre. «Abbiamo già superato il quorum minimo, ma vorremmo raggiungere almeno le 100.000 o 110.000 firme per raddoppiare la soglia iniziale e presentare la proposta con una forza politica ancora maggiore» ha sottolineato Coppo.

La misura patrimoniale si inserisce all'interno di un pacchetto di riforme economiche più ampio, concepito per tutelare i lavoratori e contrastare le politiche europee di austerità. Oltre al prelievo sui grandi patrimoni, il progetto rivendica la piena progressività fiscale in Costituzione e l'introduzione di un salario minimo per chi percepisce retribuzioni insufficienti. Su questo punto Coppo ha ribadito la necessità di un intervento immediato ricordando che ci sono lavoratori pagati a 4 o 5 euro all'ora, «una situazione non ammissibile».

Per consentire a tutti gli interessati di aderire, Rifondazione Comunista sarà presente ogni sabato tra il Mercato Coperto e piazza del Palio con il suo banchetto informativo. Per sottoscrivere on line la petizione è anche possibile collegarsi all'apposito sito.

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