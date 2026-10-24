Liceo Vercelli e istituto Alfieri puntano ad orizzonti internazionali

Procedono le attività del liceo scientifico Vercelli e dell’istituto Alfieri nell’ottica dell’internazionalizzazione.

Il liceo scientifico ha ospitato nei giorni scorsi il seminario di formazione organizzato da OxfordAQA, dedicato all’International Gcse English as a second language (Esl), la qualifica internazionale rivolta agli studenti che apprendono l’inglese come seconda lingua.

Alla presenza del dirigente dell’istituto “Vercelli-Penna”, Giorgio Marino, l’incontro è stato condotto da Andy Giles di OxfordAQA.

«L’iniziativa - spiegano dalla scuola - si inserisce nel percorso di internazionalizzazione dell’istituto (comprendente liceo Vercelli e istituto Penna, ndr) che, in qualità di Scuola polo per il Nord Italia per la certificazione Oxford, svolge un ruolo strategico nella promozione delle qualificazioni internazionali e nel sostegno alla formazione dei docenti».



Per l’occasione sono stati anche premiati i ragazzi delle attuali classi III SA e III A che, lo scorso anno scolastico, hanno sostenuto con successo l’esame per la certificazione Esl. Tra questi, Giacomo Abbracchio e Alexa Bol hanno ricevuto una menzione particolare in quanto hanno registrato i migliori risultati tra tutti gli studenti italiani.

Le attività dell'istituto Alfieri

A proseguire nel cammino rivolto all’apertura internazionale, come accennato, anche l’istituto Alfieri. Nei giorni scorsi ha infatti vissuto un’intensa settimana all’insegna dello scambio culturale e metodologico, ospitando due docenti provenienti dalla Finlandia, Titti Lindstrom e Ninu Luo, rispettivamente insegnante di Scienze motorie e di Arti figurative.

I due professori hanno partecipato attivamente alle lezioni tenute da colleghi delle medesime discipline. «Un’opportunità di confronto sul campo - spiegano dalla scuola - che ha permesso di condividere impostazioni, approcci ed esperienze metodologiche, arricchendo il bagaglio didattico di entrambe le realtà scolastiche».

Di particolare rilevanza è stato il dibattito sul tema dell’inclusione. Le docenti finlandesi si sono confrontate con la realtà italiana per comprendere come vengono accolti ed integrati gli studenti stranieri, rivolgendo un’attenzione specifica alle misure compensative e agli strumenti didattici adottati dall'istituto per facilitare l'apprendimento della lingua italiana.



Parimenti, con il rientro dell'ultimo gruppo da Bordeaux, l’istituto traccia il bilancio delle esperienze Erasmus+ svolte negli ultimi mesi dagli studenti.

«Un’iniziativa di ampio respiro - sottolineano dalla scuola - che ha visto 60 ragazzi, accompagnati da 12 insegnanti, protagonisti di un’esperienza formativa e umana di grande rilievo,articolata in tre diverse tappe europee: Cipro e Irlanda lo scorso giugno; la Francia a settembre».

Nel corso del mese trascorso all’estero i ragazzi hanno svolto uno stage lavorativo in vari ambiti, dalle attività di ristorazione e accoglienza turistica fino alle strutture ricreative e sportive. «Un’occasione unica - concludono dall’istituto - per toccare con mano il mondo del lavoro internazionale, affinare le competenze linguistiche e sviluppare spirito d'adattamento e autonomia».

Un’iniziativa che si inserisce in una visione strategica ben precisa, come sottolinea la dirigente scolastica Maria Stella Perrone: «Tutto ciò - afferma - si colloca perfettamente nel piano di internazionalizzazione del nostro istituto, i cui obiettivi fondamentali sono una sempre maggiore apertura verso l’esterno e l'offerta di opportunità formative oltre i confini nazionali».