A San Damiano d'Asti arriva l'ex viceparroco e collaboratore del beato don Pino Puglisi

La parrocchia dei SS. Cosma e Damiano dedicherà le giornate di oggi, sabato 24, e domani, domenica 25 ottobre, alla memoria e alla venerazione di una reliquia del beato don Pino Puglisi. Questa sera alle 21, negli spazi dell'oratorio parrocchiale, si svolgerà una conferenza testimonianza con Gregorio Porcaro, storico collaboratore ed ex viceparroco di don Puglisi nel quartiere Brancaccio di Palermo dove il sacerdote fu ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993.

Domenica la messa delle 10 sarà dedicata alla venerazione della reliquia intrisa del sangue del prete ucciso e oggi beato per la chiesa cattolica. Ad organizzare le due giornate il parroco don Giancarlo D'Ugo: «Io sono di Palermo - dice - e sento particolarmente vicina la figura di don Pino. È una figura che volevo far conoscere perché rappresenta un valore di riferimento, che si può valutare sia dal punto di vista religioso sia da quello civile. Il torto di don Pino è stato quello di costituire un esempio contrario ai valori distorti proposti dalla mafia, proponendo ai giovani un'alternativa di rispetto della vita e delle leggi. Mi piace farlo conoscere qui perché San Damiano ha molti giovani sensibili a questi temi e sentir parlare un testimone diretto della sua opera sarà per loro un'esperienza importante: don Pino credeva talmente in quel che faceva da mettere in conto anche la sua morte, senza farsi fermare dalla paura.»