Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Testimonianza

A San Damiano d'Asti arriva l'ex viceparroco e collaboratore del beato don Pino Puglisi

Questa sera alle 21 l'appuntamento con Gregorio Porcaro e don Giancarlo D'Ugo, sacerdote alla parrocchia dei SS. Cosma e Damiano

Renato Romagnoli

Renato Romagnoli

24 Ottobre 2026 10:37:39

Gregorio Porcaro

L'ex viceparroco di Don Pino Puglisi, Gregorio Porcaro, che lavorò al suo fianco nel quartiere Brancaccio fino alla fine

La parrocchia dei SS. Cosma e Damiano dedicherà le giornate di oggi, sabato 24, e domani, domenica 25 ottobre, alla memoria e alla venerazione di una reliquia del beato don Pino Puglisi. Questa sera alle 21, negli spazi dell'oratorio parrocchiale, si svolgerà una conferenza testimonianza con Gregorio Porcaro, storico collaboratore ed ex viceparroco di don Puglisi nel quartiere Brancaccio di Palermo dove il sacerdote fu ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993.

Domenica la messa delle 10 sarà dedicata alla venerazione della reliquia intrisa del sangue del prete ucciso e oggi beato per la chiesa cattolica. Ad organizzare le due giornate il parroco don Giancarlo D'Ugo: «Io sono di Palermo - dice - e sento particolarmente vicina la figura di don Pino. È una figura che volevo far conoscere perché rappresenta un valore di riferimento, che si può valutare sia dal punto di vista religioso sia da quello civile. Il torto di don Pino è stato quello di costituire un esempio contrario ai valori distorti proposti dalla mafia, proponendo ai giovani un'alternativa di rispetto della vita e delle leggi. Mi piace farlo conoscere qui perché San Damiano ha molti giovani sensibili a questi temi e sentir parlare un testimone diretto della sua opera sarà per loro un'esperienza importante: don Pino credeva talmente in quel che faceva da mettere in conto anche la sua morte, senza farsi fermare dalla paura.»

«Con Don Puglisi, nel quartiere Brancaccio, abbiamo scosso le coscienze dei giovani togliendo il consenso alla mafia»

L'ex viceparroco del Beato Pino Puglisi, Gregorio Porcaro, racconta la rivoluzione della prossimità, l'eredità educativa contro la criminalità e la sfida di stare tra i giovani ereditati da 3P

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133