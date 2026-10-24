Castello di Annone, in Consiglio comunale anche la mozione sull’ex Maranzana

Il progetto di rigenerazione urbana dell’ex Maranzana sarà uno dei temi del Consiglio comunale di Castello di Annone, convocato in sessione straordinaria lunedì 26 ottobre alle 21 nella sala consiliare. All’ordine del giorno figura una mozione di censura presentata dai consiglieri di minoranza del gruppo Annone Vivo, Paolo Viarengo e Guido Masenga.

Il documento ripercorre le tappe dell’intervento, dal primo lotto da 500 mila euro, approvato nell’agosto 2025, fino al progetto complessivo da 1 milione e 225 mila euro, approvato dalla Giunta il 3 agosto 2026. Secondo i firmatari, sarebbe stato opportuno coinvolgere più tempestivamente la cittadinanza nella definizione dell’intervento.

Tra le questioni sollevate figurano la trasparenza del percorso decisionale e la tutela dell’edificio. Su quest’ultimo punto, la Soprintendenza ha indicato la necessità di verificare l’eventuale interesse culturale della parte dell’immobile con più di settant’anni prima di procedere a un’eventuale demolizione.

Con la deliberazione del 2 settembre, con cui ha approvato il progetto esecutivo del primo lotto, la Giunta ha preso atto della necessità di completare la procedura di verifica prima di avviare i lavori di demolizione.

Annone Vivo chiede al sindaco e alla Giunta di chiarire le ragioni delle scelte compiute e di aggiornare il Consiglio comunale sull’iter di tutela. I consiglieri chiedono inoltre di non avviare interventi irreversibili prima della conclusione della verifica e di organizzare un incontro pubblico prima delle decisioni definitive, per illustrare il progetto, i costi, le destinazioni previste e le eventuali alternative. Tra gli obiettivi indicati nella mozione c’è anche quello di garantire informazioni tempestive e complete sul percorso.