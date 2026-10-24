Strada Garibaldi, l'urlo di Martina contro le barriere dell'indifferenza: «Chiedo solo di poter uscire di casa in autonomia»

«Già c'è il problema delle buche che mi impedisce di muovermi da sola, ma alla sera è talmente buio che siamo costretti a girare con le pile per poter vedere qualcosa». Inizia così la testimonianza di Martina, una ragazza in sedia a rotelle che la prossima settimana compirà 24 anni, costretta a vivere quasi del tutto isolata nella propria abitazione in strada Garibaldi, una traversa di strada Ragazzi del '99, ad Asti.

La giovane racconta la sofferenza e la quotidiana privazione dell'autonomia personale causate dall'asfalto dissestato, dalle buche profonde e dall'assenza quasi totale di illuminazione pubblica. «La sera, quando vengono a prendermi gli amici oppure mia mamma deve portarmi da qualche parte, ci sono problemi perché la strada è buia e quindi pericolosa». Martina ci descrive la frustrazione di non poter vivere nemmeno i momenti più semplici che fanno i suoi coetanei: «A causa della strada sconnessa, in sedia a rotelle non riesco ad andare da sola dalla mia vicina o da mia zia, cosa che mi piacerebbe tanto fare perché mi sentirei un po' più libera. Sono bloccata e, se non ci fosse mia mamma, sarei perennemente in casa».

La giovane aggiunge come l'inaccessibilità rovini anche i momenti di socialità con gli amici: «Anche in estate non posso muovermi da sola neanche per andare al McDonald's qui vicino e passare un po' di tempo con gli amici». A questo si aggiunge la criticità degli alberi non potati che ostruiscono la vista dei veicoli in transito nelle strade limitrofe e i soprusi legati all'inciviltà degli automobilisti che occupano abusivamente gli stalli per disabili in numerosi parcheggi della città. Solo di recente Martina e sua madre hanno dovuto chiamare la polizia municipale proprio a causa di un'auto che era stata parcheggiata a a scavalco di uno stallo giallo, impedendone di fatto l'utilizzo.

In strada Garibaldi, oltre a Martina e alla sua famiglia, vivono altre persone. Per sollecitare un intervento del Comune, gli abitanti hanno promosso più volte raccolte di firme e inviato solleciti formali via mail, l'ultimo dei quali trasmesso il 23 settembre. Ma le richieste «sono tuttavia rimaste prive di qualsiasi riscontro o risposta da parte dell'amministrazione comunale». A dare voce ai disagi vissuti da Martina, ma anche da molti altri disabili di Asti, è Mauro Cuniberti, referente della lista civica "Città Amica", che ha promosso l'incontro con gli organi di informazione. «Abbiamo voluto organizzare questo incontro perché ci sono dei grossi problemi in questa zona e non solo - ha dichiarato puntando il dito contro le promesse mancate delle diverse amministrazioni comunali susseguitesi negli anni - In passato molte persone, sindaci e non, sono venuti qua, hanno promesso di tutto e di più e non hanno fatto nulla. Secondo me è un fatto bruttissimo se questo avviene a spese di persone che hanno delle disabilità. Noi, come Città Amica, abbiamo promosso questa iniziativa perché ci battiamo per i diritti di questi concittadini: non si può lasciare indietro qualcuno, dobbiamo andare avanti tutti insieme».

All'incontro ha preso la parola anche Denis Scoditti, consigliere della sezione astigiana dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili - Anmic e candidato alle elezioni comunali nella lista "Città Amica". Scoditti ha evidenziato le gravi criticità dell'accessibilità cittadina: «Ho voluto esserci perché non è possibile che non veniamo tutelati da nessuno». Ha poi posto l'accento sulle barriere quotidiane affrontate dalle persone con disabilità. «Abbiamo già un grave problema di disagio perché deambuliamo con fatica e nessuno ci dà retta - ha aggiunto - Ad Asti le problematiche sono i marciapiedi, le strade, mentre in stazione non si riesce ad andare perché ci sono tanti divieti». Motivando la sua scelta di impegnarsi in prima persona in politica, ha spiegato che i precedenti tentativi di dialogo con il Comune «sono rimasti del tutto inascoltati».

L'uomo ha poi denunciato le carenze nel trasporto pubblico locale. «Mancano molte pensiline alle fermate e quindi ci tocca stare fermi sotto la pioggia per prendere un bus. Si scende dal pullman e bisogna essere in tre, soprattutto con le carrozzine». Ha infine sollevato il problema della scarsità e gestione dei parcheggi dedicati. «Un'altra problematica grave sono i parcheggi per disabili, pochi e mal segnalati in città. Inoltre nelle aree di alcuni centri commerciali li hanno tolti, mentre c'è una legge che prevede l'obbligo di garantirli».