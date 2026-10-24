Unioni delle Province, anche Asti alla 39° assemblea nazionale svoltasi a Imperia

Anche i rappresentanti della Provincia di Asti hanno partecipato ai lavori della 39ª Assemblea nazionale delle Province italiane, svoltasi a Imperia. La delegazione astigiana era composta dal presidente Simone Nosenzo e dai consiglieri Andrea Gamba e Davide Massaglia. Tra i temi centrali emersi nella due giorni di dibattito, la necessità di ripristinare l’elezione diretta del presidente e del Consiglio provinciale da parte dei cittadini, restituendo alle Province una più forte legittimazione democratica e un rapporto più immediato con le comunità amministrate.

Una prospettiva condivisa in linea con le indicazioni conclusive espresse dal presidente dell’Upi, Enzo Lattuca. Il superamento dell’attuale sistema di elezione indiretta – è stato spiegato - viene considerato un passaggio importante per rafforzare la partecipazione dei cittadini, la rappresentatività degli organi elettivi e la responsabilità degli amministratori.

A sostegno di questa posizione, i dati di una ricerca dell’Istituto Piepoli per l’Upi indicano che il 56% degli italiani considera utile l’istituzione Provincia e che circa tre cittadini su quattro esprimono una valutazione negativa dell’attuale sistema elettorale, auspicando il ritorno al voto diretto. Tra i sindaci, il consenso per questa soluzione supera il 90%.

«Il confronto nazionale – commenta il presidente Nosenzo – ha sottolineato l’esigenza di attribuire alle Province funzioni chiare, strumenti adeguati e risorse coerenti con le responsabilità loro affidate. In particolare, rimane prioritario garantire la capacità di investimento nell’edilizia scolastica degli istituti superiori, nella manutenzione e sicurezza della rete viaria, strade, ponti e gallerie, insieme a condizioni finanziarie e normative che consentano di mantenere bilanci equilibrati e di disporre del personale necessario. L’obiettivo condiviso è rendere le Province, come previsto dalla Costituzione, enti intermedi effettivamente rappresentativi, efficienti e capaci di rispondere concretamente alle esigenze dei territori, dei comuni, delle comunità locali».