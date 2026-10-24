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Questa notte ad Asti torna l'ora solare: nella notte lancette indietro e tramonto alle 17.28

Alle 3 gli orologi torneranno alle 2, da domani alba intorno alle 6.53 e tramonto alle 17.28 con un'ora di sonno in più ma pomeriggi più bui

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

24 Ottobre 2026 08:10:00

Questa notte ad Asti torna l'ora solare: nella notte lancette indietro e tramonto alle 17.28

Le giornate si accorciano e il buio arriva sempre prima, nella notte tra sabato e domenica torna infatti l'ora solare, che farà spostare le lancette indietro di 60 minuti.

Per chi si alza presto al mattino ci sarà inizialmente più luce, mentre chi esce dal lavoro o da scuola nel tardo pomeriggio dovrà fare i conti con un tramonto anticipato.

Il cambio avverrà nella notte tra sabato e domenica alle 3 del mattino: in quel momento gli orologi dovranno essere riportati alle 2. Si recupererà quindi un'ora di sonno, ma da domenica cambierà la distribuzione della luce naturale durante la giornata.

Sabato 24 ottobre, ultimo giorno con l'ora legale, il sole sorgerà intorno alle 7.52 e tramonterà alle 18.29. Domenica 25 ottobre, con il ritorno all'ora solare, l'alba sarà prevista intorno alle 6.53 e il tramonto alle 17.28.

Il tramonto passerà dalle 18.29 di sabato alle 17.28 di domenica, secondo l'orario dell'orologio. Da domenica, dunque, chi si troverà ad Asti nel tardo pomeriggio noterà un cambiamento immediato. Le attività all'aperto, le passeggiate dopo il lavoro e gli spostamenti di chi rientra a casa saranno accompagnati da una minore disponibilità di luce naturale.

Il calendario astronomico indica che il 25 ottobre la giornata avrà circa 10 ore e 35 minuti di luce. Un periodo destinato a ridursi ulteriormente nelle settimane successive, fino all'avvicinarsi del solstizio d'inverno.

Per chi utilizza smartphone, computer, tablet e smartwatch collegati alla rete, il cambio avverrà generalmente in automatico, purché sia attiva la regolazione automatica dell'orario. Gli orologi analogici e alcuni dispositivi non connessi dovranno invece essere regolati manualmente.

Il prossimo cambio sarà domenica 28 marzo 2027. In quella data gli orologi verranno spostati avanti di un'ora, dalle 2 alle 3, per tornare all'ora legale. Il calendario europeo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conferma le date dei cambi fino al 2031. Il sistema continuerà quindi a essere applicato anche nei prossimi anni, salvo eventuali modifiche normative.

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