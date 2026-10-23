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Ad Asti i commercianti fanno squadra: oggi si inaugura la prima edizione del “Via Vai Fest”

Oggi e domani, nel quadrilatero dello shopping intorno a via Garibaldi, negozi aperti fino alle 22

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

23 Ottobre 2026 15:51:20

Ad Asti i commercianti fanno squadra: oggi si inaugura la prima edizione del “Via Vai Fest”

Ad Asti i commercianti fanno squadra: oggi si inaugura la prima edizione del “Via Vai Fest” [foto di repertorio]

Il centro storico di Asti si prepara al debutto del “Via Vai Fest”, una nuova iniziativa ideata dai commercianti del "quadrilatero" cittadino per valorizzare le attività economiche locali e rivitalizzare le vie dello shopping. L'evento, nato su impulso dei negozianti e organizzato con il supporto operativo di Confcommercio Asti, ha ottenuto il patrocinio ufficiale del Comune e del Distretto Urbano del Commercio. La manifestazione prenderà il via questo pomeriggio, venerdì 23, alle ore 17, e proseguirà per tutta la giornata di sabato, animando le strade fino alle 22.

Il progetto coinvolge un'ampia area commerciale che, partendo da via Garibaldi, si snoda tra piazza Italia, piazza Astesano, via Pelletta, via Astesano, piazzetta Milena, via San Secondo, Galleria dei Mercanti, vicolo Anfossi e piazza Piemonte. Questo perimetro rappresenta uno snodo fondamentale per il commercio cittadino: l'obiettivo dell'iniziativa è infatti quello di valorizzarlo nella sua interezza, creando preziose occasioni d'incontro tra negozianti, residenti e visitatori.

A sottolineare il valore della sinergia creata è Enrico Fenoglio, presidente di Confcommercio Asti, il quale evidenzia come la nascita del festival dimostri la capacità degli operatori locali di fare squadra a sostegno del commercio di vicinato, risorsa essenziale per la vita urbana. «Confcommercio Asti è al fianco delle imprese e sostiene le loro proposte, aiutandole a trasformarsi in iniziative concrete - commenta Fenoglio - Crediamo che il commercio di vicinato sia una componente essenziale della vita cittadina e che progetti come questo possano contribuire a rendere il centro sempre più attrattivo, frequentato e partecipato».

Sulla stessa linea interviene Claudio Bruno, direttore dell'associazione e manager del Distretto Urbano del Commercio “Contrade dei Mercanti”, spiegando che il festival si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione e rilancio dell'attrattività economica del centro cittadino. La manifestazione, inoltre, non si propone come un episodio isolato, ma come un format destinato a crescere nel tempo. Il vicedirettore di Confcommercio Asti, Corrado Attisani, ha infatti confermato l'intenzione di estendere il progetto ad altre aree della città, programmando nuove edizioni entro la fine del 2026 e per tutto il 2027, e valutando anche la registrazione del marchio "Via Vai Fest" per consolidarne l'identità.

«Iniziative come il Via Vai Fest - aggiunge l'assessora al Commercio Loretta Bologna - sono importanti perché valorizzano il ruolo dei commercianti e contribuiscono a rendere il centro cittadino un luogo sempre più vivo e attrattivo. La collaborazione tra Confcommercio Asti, le attività economiche e le istituzioni rappresenta un elemento fondamentale per promuovere il commercio di prossimità e creare nuove opportunità di incontro e partecipazione».
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