Oltre 400 studenti scendono in piazza ad Asti contro il degrado scolastico: «Ridateci il nostro futuro»

"Ridateci il nostro futuro", "Le armi le vogliamo solo nei libri di storia", o ancora "Questa scuola è stabile come i pomodorini sulla bruschetta". Questi sono alcuni degli slogan che questa mattina hanno accompagnato gli oltre 400 studenti astigiani in corteo per le vie della città.

Una manifestazione nata dalla volontà degli stessi studenti di far sentire la propria voce. Al centro, le condizioni degli edifici scolastici, la mancanza di fondi, il costo sempre più elevato dei libri, ma anche il bisogno di una formazione che non si limiti alle materie scolastiche tradizionali ma che prepari realmente alla vita adulta.

Il corteo ha attraversato le vie cittadine accompagnato da cori, slogan e numerosi interventi dei ragazzi, che hanno esposto le proprie difficoltà vissute quotidianamente nelle scuole e le ragioni della loro protesta.

Dopo l’allarmismo dei giorni scorsi, alimentato anche da messaggi falsi circolati nelle chat degli studenti che annunciavano l’arrivo di gruppi violenti in città, questa mattina numerosi genitori hanno scelto di accompagnare i figli durante la manifestazione. Una presenza dettata dalla preoccupazione per quello che avrebbe potuto accadere, ma anche dalla condivisione del diritto dei ragazzi a manifestare e a esprimere le proprie idee.

Anche i commercianti hanno accolto senza particolari preoccupazioni il passaggio degli studenti. I negozi sono rimasti aperti e diversi titolari si sono fermati davanti alle proprie attività per assistere alla manifestazione.

Gli organizzatori spiegano come la mobilitazione sia nata dalla spinta degli stessi ragazzi, che nelle settimane precedenti avevano già manifestato la volontà di scendere in piazza.

Il movimento studentesco ha contribuito all’organizzazione, curando gli aspetti burocratici, le assemblee e il volantinaggio, ma la partecipazione è il risultato di una volontà condivisa da molti giovani astigiani.

«Le scuole cadono a pezzi e mancano i fondi»

Uno dei temi più discussi degli interventi è stato quello delle condizioni degli edifici scolastici e delle difficoltà che gli studenti incontrano ogni giorno.

«Non siamo qui solo perché le scuole cadono a pezzi e non siamo qui per dichiarare guerra allo Stato. Non siamo qui per fare casino, per rompere tutto. Siamo qui per far sentire la nostra voce», ha spiegato una studentessa durante il corteo.

La ragazza ha sottolineato come la protesta non riguardi soltanto la sicurezza degli edifici, ma anche la mancanza di strumenti per affrontare la vita quotidiana e la società. «Non ci insegna neanche una piccola base finanziaria. I soldi sono ormai a capo del mondo e noi, usciti dalle superiori, non li sappiamo usare», ha aggiunto, chiedendo una scuola capace di formare persone consapevoli, con un pensiero critico e costruttivo.

Tra gli esempi portati in piazza, anche quello di una liceo nel quale, secondo quanto raccontato, sarebbe stato vietato installare distributori d’acqua per un presunto conflitto di interessi. Una situazione che, a suo dire, si scontra con le condizioni effettive della struttura: «Se si apre il lavandino, l’acqua esce gialla», contraddizione che ha riportato l’attenzione sulla necessità di investimenti e interventi concreti.

«La scuola deve prepararci alla vita, non soltanto ai voti»

Nel corso della manifestazione è emersa con forza la richiesta di ripensare il sistema scolastico, a partire dal tempo trascorso in classe e dai contenuti dell’insegnamento.

Una delle studentesse intervenute ha ricordato come, tra lezioni, compiti, orientamento, attività aggiuntive e percorsi di formazione, il tempo dedicato alla scuola finisca per occupare gran parte della giornata.

«Quanto ci rimane veramente per vivere? Quanto ci rimane per pensare a noi una volta tornati a casa?», ha domandato.

La richiesta non è quella di abolire le materie tradizionali, ma di affiancare alla cultura generale una preparazione più concreta.

Tra le proposte, l’introduzione di una maggiore educazione civica, finanziaria e affettiva, insieme a strumenti per sviluppare autonomia e capacità di pensiero.

«Vogliamo una scuola che ci prepari alla vita, non che ci conti come dei voti, come dei numeri o che ci conosca solo tramite i nostri cognomi».

Il diritto al benessere psicologico

Tra le tematiche portate in piazza, una delle più discusse è proprio quella relativa alla salute mentale. «Il benessere psicologico non è un lusso, non è un capriccio, è un diritto sacrosanto», spiega una studentessa del liceo Monti.

La scuola, secondo la ragazza, rischia di trasformarsi in un luogo nel quale conta soprattutto la performance, lasciando in secondo piano lo stress, la solitudine e le difficoltà emotive.

«Dobbiamo rassegnarci all’idea che andare a scuola debba fare male? Davvero la salute mentale deve diventare il prezzo da pagare per avere un diploma? Noi diciamo no».

Da qui la richiesta di introdurre uno psicologo gratuito, professionale e accessibile in ogni istituto, senza barriere economiche e senza stigma.

Educazione sessuo-affettiva e rispetto

Anche il tema dell’educazione sessuale, affettiva e alla parità di genere è stato affrontato da alcuni studenti.

«Viviamo una società ancora segnata da violenza di genere, patriarcato, maschilismo e discriminazione verso la comunità Lgbt. La scuola non può limitarsi a spiegarci le formule matematiche e le date storiche, rimanendo cieca di fronte alla realtà».

La richiesta è quella di un’educazione affettiva e sessuale obbligatoria, laica e scientifica, affidata a esperti e accompagnata da spazi sicuri di ascolto.

L’obiettivo, secondo gli interventi, è fornire agli studenti gli strumenti per costruire relazioni basate sul consenso, sul rispetto reciproco e sull’empatia, contrastando bullismo, cyberbullismo e discriminazioni.

Le testimonianze

Sono state poi ascoltate alcune testimonianze di studenti che hanno raccontato episodi di discriminazione vissuti durante il percorso scolastico.

Una studentessa di origine cilena e cresciuta in Italia, ha raccontato di aver subito discriminazioni durante il liceo artistico, dopo essere rientrata da un viaggio in Cile per visitare la famiglia.

Nonostante avesse spiegato la propria situazione e presentato la documentazione, ha raccontato di non aver ricevuto la possibilità di recuperare le materie e di aver dovuto ripetere un anno scolastico.

«Mi sono sentita male, stavo male. Ho dovuto rifare la seconda superiore per poter andare avanti e questa è una cosa che non dovrebbe succedere». Ogni studente dovrebbe poter trovare ascolto e opportunità, indipendentemente dalle proprie origini.

Solidarietà ai lavoratori e critica alla guerra

Gli studenti astigiani hanno raccolto anche rivendicazioni che vanno oltre il mondo scolastico. Durante gli interventi sono stati ricordati il caro carburante, l’aumento dei prezzi degli alimenti e le difficoltà di lavoratori, camionisti e agricoltori che stanno potestando al Sud.

Gli studenti hanno espresso solidarietà a chi, secondo quanto denunciato, fatica a sostenere i costi necessari per portare avanti la propria attività. Nel corso del corteo gli studenti si sono schierati contro il riarmo, le guerre e la repressione delle manifestazioni. "Le armi le vogliamo solo nei libri di storia" compare sugli slogan dei giovani.

Un intervento che riporta anche alle proteste internazionali, denunciando la crescente spesa militare e il rischio che le nuove generazioni si trovino a vivere un futuro segnato da precarietà, sfruttamento e conflitti.

«Tutte le voci vanno ascoltate allo stesso modo e non vanno in nessun modo messe a tacere», ha gridato una studentessa.

Nel corso degli interventi sono stati affrontati anche il tema della censura, le discriminazioni e il diritto di manifestare, con richiami alla necessità di una società capace di garantire libertà di espressione e pari dignità.

«Non siamo qui per dichiarare guerra allo Stato, non siamo qui per distruggere tutto. Siamo qui per cercare di costruire un sistema scolastico migliore, un sistema generale migliore», è stato spiegato da una manifestante.