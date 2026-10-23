Moncalvo, la Fiera del tartufo torna nel weekend tra sapori, musica e tradizione

La Fiera Nazionale del Tartufo di Moncalvo si prepara al suo secondo e ultimo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 ottobre, con un calendario che intreccia gastronomia, musica, tradizioni e nuove esperienze per scoprire il Monferrato. La 72ª edizione della manifestazione prosegue dopo una prima domenica partecipata, che ha visto assegnare il Tartufo d’Oro al trifolau Adriano Sala di Mombello Monferrato.

Sala conquista il Tartufo d’Oro

Con un esemplare solitario di 285 grammi, trovato sotto un pioppo tremulo in Valcerrina, Sala ha conquistato il riconoscimento più ambito della prima giornata. Nella stessa categoria il secondo posto è andato a Giuseppe Rabachin, con un tartufo di 110 grammi, e il terzo a Giovanni Lagarin, con un esemplare di 112 grammi.

Tra i vassoi di tartufi in gruppo presentati dai trifolau ha prevalso Isolino Inquartana di Calliano Monferrato, con 310 grammi, seguito da Giovanni Ronzano (200 grammi) e Giuseppe Rabachin (190 grammi). Nella categoria commercianti, invece, il primo premio è stato assegnato ad Alessandro Denaro di Torino, con 360 grammi, davanti ad Ama Tartufi (338 grammi) e al Bosco Magico (1.022 grammi).

La giornata inaugurale ha coinvolto anche numerose autorità, accolte dal sindaco Diego Musumeci e dal presidente della commissione organizzatrice Edoardo Pochintesta. Spazio anche alla cucina d’autore con il primo show cooking dello chef Emanuele Anastasi, del ristorante I Cedri di Villa Pattono, che ha proposto un piatto vegetariano a base di cardo, cavolfiore, aglio nero e nocciola, impreziosito dal Tartufo Bianco. L’enologo Marco Olivetta ha accompagnato la preparazione con suggerimenti sugli abbinamenti con i vini del territorio.

Durante la giornata, la Commissione Fiera guidata da Pochintesta ha consegnato due attestati per la fedeltà alla Fiera a due storici espositori: Salumificio Miglietta di Serralunga di Crea (presente da due generazioni) e Pastificio Gastronomia Rondano di Moncalvo (presenti dall’inizio della Fiera, con quattro generazioni finora).

Musica e intrattenimento hanno completato il programma, dal country della scuola Hobby Dance Center di Pontestura alla parata della Marciapé Street Band. Tra le novità più apprezzate, anche Monferrato Immersive Experience, che grazie ai visori per la realtà virtuale permette di sorvolare idealmente i tetti e le colline del Monferrato.

La premiazione di Adriano Sala - foto Riccardo Cornaglia

Sabato tra mercato, cucina e musica

La giornata di sabato 24 ottobre si aprirà alle 10 con il mercato enogastronomico, distribuito tra le piazze cittadine e gli Antichi Portici. Gli espositori proporranno prodotti e specialità, dai vini ai formaggi, dai salumi al miele, fino ai dolci, ai funghi e, naturalmente, ai tartufi.

Dalle 11 sarà attiva in piazza Antico Castello anche l’area ristoro “Trifola e Bicer, dal bosco alla tavola”, dove si potranno assaggiare piatti della tradizione come agnolotti, carne cruda e uova al tegamino, oltre a panini con salame crudo e crostoni al formaggio. Per diverse preparazioni sarà possibile aggiungere lamelle di tartufo nero. Il servizio sarà disponibile anche domenica.

Dalle 16 la musica animerà la manifestazione con la B-Side Party Band, formazione che spazia dai successi degli anni Sessanta ai brani più recenti, passando per disco music, pop-rock, funky e classici italiani e internazionali.

Domenica il concorso e lo chef stellato

Domenica 25 ottobre torneranno il mercato, gli artisti e gli hobbisti, insieme al secondo e ultimo appuntamento stagionale con la mostra-concorso dei tartufi. Trifolau e commercianti potranno iscrivere i propri esemplari solitari e in gruppo dalle 9 alle 11.30, nella postazione sotto gli Antichi Portici. La premiazione è prevista intorno alle 12.30, quando sarà assegnato lo Zappino d’Argento.

Alle 14.30, sempre agli Antichi Portici, i riflettori si sposteranno sulla cucina di Gabriele Boffa, chef due stelle Michelin della Locanda Enrico Bartolini al Relais Sant’Uffizio. Originario delle Langhe, Boffa presenterà “Tartrà, salsa al parmigiano, tuorlo marinato e aceto”, una rivisitazione contemporanea del tradizionale budino salato piemontese, arricchito dal Tartufo Bianco. Al termine della preparazione saranno illustrati anche gli abbinamenti con i vini locali.

Dalle 15.30 tornerà infine la Street Band La Curva, pronta a portare musica e allegria tra gli stand della manifestazione.

Chef Gabriele Boffa

Alla scoperta del Monferrato

La Fiera sarà anche un’occasione per conoscere il territorio oltre le piazze del centro storico, con le botteghe aperte, le visite alle chiese e le proposte dedicate alle aziende locali. Tra le esperienze disponibili figurano le visite alla distilleria Mazzetti d’Altavilla, le uscite per assistere alla cerca del tartufo con l’Associazione Tartufai delle Terre Aleramiche e le camminate guidate da Luca Manzan, pensate per ammirare i colori del foliage autunnale.

In piazza Carlo Alberto sarà inoltre possibile provare gratuitamente Monferrato Immersive Experience, un viaggio virtuale ad alta quota tra colline e paesaggi moncalvesi.

Per agevolare l’arrivo dei visitatori sono previsti parcheggi gratuiti agli ingressi della città, nell’area della Cantina Sette Colli in strada Casale, agli impianti sportivi Umberto Micco in via Goria e nel piazzale della stazione. Da qui saranno disponibili navette gratuite per raggiungere la Fiera e rientrare alle auto.

Le esposizioni saranno allestite sotto strutture coperte, consentendo lo svolgimento della manifestazione anche in caso di maltempo. Il programma completo è consultabile sul sito www.fieradeltartufodimoncalvo.it e sui canali social ufficiali della Fiera.