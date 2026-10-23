Treni cancellati o in forte ritardo alla stazione di Asti a causa dell'occupazione dei binari a Torino

In questo venerdì mattina forti disagi per pendolari, studenti e utenti dei treni fermi alla stazione di Asti a causa del blocco della circolazione ferroviaria.

A causarlo è stata una manifestazione studentesca a Torino, che ha occupato la stazione di Porta Nuova con ragazzi sui binari. Non partendo i treni dal capoluogo, a cascata si sono registrati ritardi in tutte le stazioni sulle altre linee, compresa quella per Genova che passa da Asti.

Moltissimi viaggiatori hanno affollato la stazione, in attesa di notizie e di sapere se sarebbero stati attivati i bus sostitutivi ma, al momento non si sapeva ancora nulla e sul tabello di arrivi e partenze compaiono sempre più scritte "cancellato" o minuti di ritardo che partono dai 15 ai 100 minuti.

Poco fa è stato annunciato che la stazione di Porta Nuova è stata sgomberata dalle forze dell'ordine, ma ci vorranno ore per recuperare i ritardi.