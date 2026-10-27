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Teatro dialettale

Teatro Civico di Moncalvo: si chiude con "Còsa toca fè për travajè" la Stagione in lingua piemontese

Sabato 31 ottobre in scena la commedia brillante di Daniele Ghia con la Companìa Teatral J'amis dël Borg di Moncalieri

Cristiana Luongo

Cristiana Luongo

27 Ottobre 2026 09:56:15

la Companìa Teatral J'amis dël Borg di Moncalieri

La Companìa Teatral J'amis dël Borg di Moncalieri

Ultimo appuntamento per la Stagione di teatro in lingua piemontese del Teatro Civico di Moncalvo, dedicata alla memoria di Giuseppe Prosio e organizzata da Arte & Tecnica / Teatro & Territorio in collaborazione con la Città di Moncalvo. Sabato 31 ottobre, alle 21, salirà sul palco la Companìa Teatral “J'amis dël Borg” di Moncalieri con “Còsa toca fè për travajè”, commedia brillante in due atti scritta da Daniele Ghia.

Al centro della storia ci sono due disoccupati, ormai in gravi difficoltà economiche, che intravedono finalmente la possibilità di trovare un impiego e cambiare vita. Pur di non lasciarsi sfuggire l'occasione, sono pronti a tutto, ma la strada verso il lavoro si rivela tutt'altro che semplice. Il sindaco e la responsabile dell'agenzia di collocamento sono infatti coinvolti in un traffico illecito, nel quale finisce anche un amico dei protagonisti. Tra interessi poco limpidi, segreti e ricatti, la situazione si complica fino all'intervento di un vigile deciso a smascherare gli imbrogli. Ne nasceranno equivoci, colpi di scena e sviluppi imprevedibili, con un finale diverso per ciascun personaggio.

Attraverso l'ironia e la comicità del teatro dialettale, lo spettacolo affronta il tema della disoccupazione e delle difficoltà di chi cerca un'occasione per ricominciare, senza rinunciare al divertimento.

Con questa rappresentazione si conclude la stagione, che anche quest'anno ha ospitato quattro compagnie, valorizzando la tradizione teatrale piemontese. La rassegna rientra nel progetto “Le colline dei teatri”, con il patrocinio della Città di Moncalvo e il sostegno della Fondazione Cr Asti e della Banca di Asti. La consulenza artistica è affidata a Luigi Oddoero.

Il biglietto costa 10 euro per platea e prima galleria centrale, 8 euro per la prima galleria laterale e la seconda galleria. Per le prenotazioni è possibile rivolgersi alla Drogheria Broda di Moncalvo, dal martedì alla domenica mattina, negli orari di negozio, telefonando al numero 0141-917143.

 

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