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Punto vendita di piazza Torino

Festa dei soci "storica" alla Cooperativa Della Rava e Della Fava per i 40 anni di bio, equo e solidale in città

Per tutto il giorno di domani, sabato, mercatino di produttori, musica, riflessioni e consegna delle targhe di ringraziamento

Daniela Peira

Daniela Peira

23 Ottobre 2026 08:28:22

Festa dei soci storici alla Cooperativa Della Rava e Della Fava per i 40 anni di bio, equo e solidale in città

Hanno portato per primi la filosofia del cibo biologico, sano e giusto in città e da quarant’anni continuano ad associare alla pura attività commerciale un’intensa opera di sensibilizzazione sul tema del mercato equo e solidale.

E’ la Cooperative Della Rava e Della Fava che domani, sabato 24 ottobre, chiama a raccolta tutti i suoi 1870 soci per un evento speciale che si terrà nel nel grande negozio di piazza Torino 14.

Per tutto il giorno, dalle 8.30 alle 19,30, dopo il benvenuto cui sarà presente anche il sindaco Rasero, si terrà il mercatino dei piccoli produttori locali e alle 11 un momento musicale con i Rio Colorè. Alle 11,30 l’incontro con i soci sovventori con pagamento degli interessi maturati. Nel pomeriggio, alle 15,30, momento istituzionale con il ringraziamento ai soci della Cooperative e consegna di una targa da parte del presidente di Confcooperative Sud Piemonte, Mario Sacco. Seguirà l’incontro clou aperto a tutti sul tema 240 anni di biologico, commercio equo e solidale e finanza mutualistica ad Asti” con interventi di Marta Fracasso, presidente Altromercato Impresa Sociale e Luca Perazzone di Mag 4 Piemonte che parlerà di 40 anni di finanza etica in Piemonte.

Ad aprire l’incontro, moderato dal direttore di ATnews.ti Luciano Baracco,  sarà Fabio Brescacin, presidente di NaturaSì che presenterà la campagna “20 centesimo nel grano per il futuro dell’agricoltura italiana”.

Si chiude alle 18  con la musica folk della Banda Grattagatto.

 

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