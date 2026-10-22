Tutta la Questura in un click: nasce la sua Carta dei Servizi

Uno di quei lavori certosini che hanno potuto contare su due importanti pilastri: la precisione di quattro donne, seppur con ruoli diversi e l'entusiasmo condiviso di veicolare informazioni di servizio ai cittadini nel modo più diretto, efficace, semplice e chiaro possibile.

Nasce da questa idea la Carta dei Servizi della Questura di Asti presentata questa mattina per dare la possibilità a tutta la cittadinanza, ma anche ad istituzioni ed amministrazioni, di poter avere informazioni utili ed immediate per i tanti servizi che vengono offerti negli uffici di corso XXV Aprile.

Attività di polizia nuda e cruda, certo, fra indagini, pronto intervento, ordine pubblico e pattugliamento del territorio. Ma anche rilascio di porto d'armi, passaporti, permessi di soggiorno, ricezione delle presenze in alberghi e strutture ricettive, tanto per citare i più importanti. E ognuna di queste attività ha le proprie procedure, i propri tempi, le proprie modalità di accesso, la propria modulistica. Un dedalo, a volte, nel quale i cittadini fanno fatica a districarsi, anche perché non tutti conoscono esattamente i confini di attività di questi uffici.

Ebbene, la Carta dei Servizi ha messo ordine in tutta la grande attività della Questura di Asti, dividendo per uffici e spiegando con chiarezza e termini "spogliati" di burocratichese come accedervi. Un lavoro complesso che serve soprattutto ai cittadini ma anche ad allentare la pressione sugli uffici stessi per limitare il più possibile le richieste di informazioni considerando la carenza ormai cronica di personale dedicato.

A fare questo immenso lavoro di riordino, coordinato dal Questore Marina Di Donato che, in alcuni capitoli, ha partecipato direttamente alla stesura della Carta, si sono impegnate Asya Margherita Ompeo, studentessa di quinta liceo classico durante il periodo di alternanza lavoro e la sua tutor, l'agente scelto Ilenia Iadicicco, in forza alla Polizia Scientifica con la passione per la scrittura. Un grande contributo, soprattutto per quanto riguarda la modulistica inerente le pratiche di immigrazione, è arrivato da Chiara Dalla Mariga, dipendente civile della Questura di Asti.

Dal lavoro di tutte loro sono nate le 190 pagine che costituiscono la Carta dei Servizi della Questura di Asti.

«Ciò che è contenuto nella Carta - spiega il Questore Marina Di Donato - era già presente sul nostro sito, ma abbiamo voluto fare un documento istituzionale con tanto di indice che accompagnasse i suoi fruitori in un percorso più netto, chiaro, trasparente e comprensibile. Con una rivalutazione del lessico usato per spiegare le varie procedure e una semplificazione dei passaggi e delle procedure per le varie pratiche».

«E' stato un lavoro altamente formativo per me - ha detto la studentessa Ompeo - al punto che, dopo il tempo passato in Questura, ho deciso che intraprenderò questa carriera».

Un approccio pensato per i giovani, come ha sottolineato anche l'agente Iadicicco: «Una Carta pensata anche per i giovani, cui spesso, nelle famiglie meno avvezze all'uso della tecnologia, vengono demandate le ricerche di informazioni per le pratiche che serve avviare in Questura».

Restano comunque validi sempre anche gli altri canali di comunicazione, come quelli telefonici al centralino, le mail e gli appuntamenti negli uffici.

La Carta dei Servizi è visibile sul sito https://questure.poliziadistato.it/it/asti.