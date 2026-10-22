Genitori a confronto per imparare ad ascoltare i bambini nella vita di tutti i giorni

Venerdì 13 novembre, alle 15, al centro culturale FuoriLuogo in via E. Toti 18/20 ci sarà, come già successo ad Alba e in altre città italiane, un incontro promosso da latela.com, aperto a tutti e coordinato da Savina Sciacqua giornalista, scrittrice e viaggiatrice. Sarà un appuntamento durante il quale si parlerà di scuola in modo innovativo e curioso con molti e variegati argomenti: dal nuovo ruolo dei padri, all’educazione sessuale che deve cominciare in famiglia, dal bullismo all’ascolto attivo e ad altre tematiche perché, come sottolinea Savina Sciacqua, «la scuola bisogna supportarla dal basso».

«Parleremo in modo spontaneo di tutto ciò che accomuna i genitori, - spiega Sciaqua - come stiamo facendo già da alcuni anni grazie agli incontri di latela.com. Si tratta di una piattaforma educativa con all’interno una comunità di genitori e insegnanti che organizza gratuitamente incontri in ogni regione d’Italia con genitori, nonni, zii e persone interessate le quali rimangono poi in contatto e affiancano gli insegnanti per sensibilizzare la società e per valutare eventuali soluzioni».

Perché promuovere proprio l’ascolto? «Perché la società odierna spinge a usare gli occhi più che le orecchie, la vista più che l’udito mentre imparare ad ascoltare è fondamentale per ogni tipo di relazione ed è un talento da acquisire».

Savina Sciacqua spiega, poi, il motivo del suo coinvolgimento. «Amo l’educazione che guarda al futuro del bambino e che sviluppa le sue competenze. Da anni mi spendo per promuovere l’ascolto nei bambini tra i 4 e gli 11 anni e non solo in Italia».

Come è stata accolta nelle scuole del mondo questa iniziativa? «Con molta curiosità: tutti i dirigenti scolastici e gli insegnanti, dall’Africa alle Americhe, hanno apprezzato molto questo progetto». Ma c'è un messaggio che Savina lancerà a FuoriLuogo: «Sicuramente quello di praticare l’ascolto attivo, che vuol dire capire ciò che la persona sta dicendo senza pensare già alla risposta da dare».