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Palio di Asti

Il Rione San Martino San Rocco festeggia la Vittoria del Palio di Asti 2026: il 28 novembre la cena alla Saclà

Il Rione celebra il Drappo conquistato da Dino Pes “Velluto” su Excalibur, prenotazioni entro il 15 novembre e posti limitati

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

22 Ottobre 2026 16:47:29

Il Rione San Martino San Rocco festeggia la Vittoria del Palio di Asti 2026: il 28 novembre la cena alla Saclà

Il Rione San Martino San Rocco si prepara a festeggiare la vittoria al Palio di Asti 2026 con la tradizionale Cena della VittoriaL'appuntamento è per sabato 28 novembre, alle ore 20, negli spazi della Saclà, in corso Don Minzoni 12.

La serata sarà l’occasione per ritrovarsi e rivivere le emozioni che hanno accompagnato la conquista del Drappo, arrivata grazie a Dino Pes, detto “Velluto”, insieme ad Excalibur. Una serata dedicata a celebrare il risultato raggiunto e a ripercorrere i momenti più emozionanti di un Palio che ha regalato al Rione una vittoria da condividere con tutto il Borgo.

Il rettore Pier Paolo Squillia e l’intero Comitato invitano borghigiani, amici e sostenitori a partecipare numerosi alla cena, per festeggiare insieme il successo.

Informazioni e prenotazioni

Il costo della partecipazione è di 65 euro per gli adulti e di 25 euro per i bambini sotto i 12 anni. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro domenica 15 novembre, fino a esaurimento dei posti disponibili, attraverso il QR code riportato sulla locandina.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Paola al numero 333 2750033.

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