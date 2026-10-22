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Calcio

La Pro Villafranca scende in campo in solidarietà per sostenere le cure di Franca Fassio

Franca sta affrontando la battaglia più difficile della sua vita contro un tumore al pancreas: la società ha deciso di devolvere l’intero incasso della prossima partita, tra Pro Villafranca e Giovanile Centallo, ed eventuali offerte libere a questa causa

Davide Chicarella

Davide Chicarella

22 Ottobre 2026 14:25:08

Pro Villafranca

La formazione della Pro Villafranca

Un gesto importante, nel segno della solidarietà verso una concittadina che sta affrontando la partita più difficile. L'ASD Pro Villafranca scende in campo "di squadra" per sostenere Franca Fassio, astigiana affetta da una grave malattia e bisognosa di cure immediate. 

Franca sta affrontando la battaglia più difficile della sua vita contro un tumore al pancreas. La sua vicenda ha inizio all'inizio del 2024, quando le è stata diagnosticata questa malattia, nota per essere tra le forme tumorali più complesse e difficili da trattare. La famiglia si è affidata inizialmente ai centri specializzati di Verona e Pisa, dove i medici avevano prospettato la possibilità di un intervento chirurgico di asportazione dopo alcuni cicli di chemioterapia.

Una speranza dall'America per Franca: la sua battaglia contro il tumore e la gara di solidarietà on line per pagarle il farmaco

Astigiana, 60 anni, sta affrontando la battaglia più difficile della sua vita contro un tumore al pancreas che può essere trattato con un medicinale da 40.000 dollari al mese

Tuttavia, a seguito di mesi di cure, gli esami di controllo hanno rivelato la comparsa di una metastasi al fegato, rendendo impossibile l'operazione chirurgica e causando un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute, con frequenti complicazioni che hanno reso necessari ripetuti ricoveri ospedalieri. Di fronte all'impossibilità di proseguire con i trattamenti tradizionali in Italia, la famiglia non si è arresa e ha cercato nuove soluzioni terapeutiche all'estero.

Il marito Giuseppe "Beppe" Lo Monaco si è mosso senza sosta consultando numerosi specialisti lungo tutta la penisola, ricevendo però la dolorosa risposta che la sanità pubblica non avrebbe più opzioni da offrire. La svolta è giunta con l'individuazione di una speranza chiamata Daraxonrasib, una molecola di nuova generazione somministrata in compresse. Questo farmaco è stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti lo scorso 26 agosto per il trattamento del tumore del pancreas metastatico già trattato, ma non è ancora commercializzato nell'Unione Europea, dove attende la valutazione dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).

"La situazione sta precipitando ed in questi momenti è fondamentale che una comunità, anche piccola come la nostra, mandi un segnale importante. Poter raccogliere qualcosa per continuare a sperare - queste le parole del massimo dirigente Villans Josi Venturini - La società ha deciso di devolvere l’intero incasso della prossima partita, tra Pro Villafranca e Giovanile Centallo, ed eventuali offerte libere a questa causa, versando il tutto sulla raccolta https://www.gofundme.com/f/uniti-per-franca-cura-oltreoceano-per-vincere-la-battaglia . Un piccolo gesto da parte di tutti è fondamentale", chiosa Venturini.

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