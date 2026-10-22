Il Rione San Martino San Rocco festeggia il Palio 2026 insieme a Poste Italiane: disponibili le cartoline con annullo filatelico

Poste Italiane ha accolto il Rione San Martino San Rocco nell’ufficio postale di corso Dante, per celebrare il successo conquistato con la vittoria del Palio di Asti 2026.

Un appuntamento dedicato al Rione, che ha permesso di ripercorrere le emozioni del Palio e condividere con il pubblico i momenti più importanti della domenica della Corsa. Presenti il rettore Pier Paolo Squillia e le vicerettrici Paola Romagnoli e Paola Bonanate, che hanno raccontato i ricordi della corsa e risposto alle domande dei partecipanti, rinnovando anche l’appuntamento alla prossima edizione del Palio, in programma nel 2027.

A rendere ancora più suggestivo il pomeriggio è stata la presenza di una delegazione di figuranti in costume, accompagnati da musici e sbandieratori, che hanno portato negli spazi delle Poste l’atmosfera della vittoria.

La celebrazione è stata accompagnata da una cerimonia con annullo filatelico, opportunità per valorizzare anche il legame tra la manifestazione astigiana e il collezionismo. Per l’iniziativa è stato utilizzato il timbro filatelico dell’ufficio postale e sono stati messi a disposizione i francobolli dedicati al Palio di Asti, emessi il 21 maggio 2025, insieme ai prodotti filatelici collegati, tra cui folder, cartoline e tessere.

Tutti disponibili per una settimana

Ci sarà la possibilità di acquistare, a partire da oggi, giovedì 22 ottobre, e per una settimana, le cartoline con l’annullo filatelico e il folder celebrativo realizzato lo scorso anno per promuovere alcune delle più famose manifestazioni storiche italiane, tra cui il Palio di Asti.

I prodotti saranno disponibili negli uffici postali di corso Matteotti e corso Dante, offrendo l’opportunità di conservare un ricordo filatelico della vittoria del Rione San Martino San Rocco.

Per informazioni e approfondimenti sul mondo della filatelia è possibile consultare il sito dedicato.