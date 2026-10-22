"Aperitivo con delitto": una serata per aiutare i nostri amici felini

Sabato 24 ottobre alle 19.45 a Castell’Alfero, nel Teatro Comunale di piazza Castello, durante un’apericena con delitto la compagnia teatrale degli “Erranti” porterà in scena “La maledizione del teschio del Faraone Amen-Oké”.

Sarà dunque una divertente serata da brivido con un preciso scopo benefico, infatti, l’intero ricavato verrà devoluto al neonato Comitato Gatti di Castell’Alfero che ha organizzato l’evento con il sostegno dell’associazione “Insieme per i 4 zampe” e “Aza”.

Un’iniziativa nel corso della quale verrà anche effettuata una raccolta di cibo per gatti; sono molti gli eventi, avviati dalle associazioni del territorio, per sensibilizzare istituzioni e cittadini soprattutto sull’importanza della sterilizzazione come strumento concreto di prevenzione del randagismo e per raccolta fondi e cibo da destinare alle numerose colonie feline del territorio.

Un lavoro silenzioso e oneroso, svolto sempre con impegno e cuore dai tanti volontari.

Il menù dell’apericena prevede quattro antipasti, primo, dolce, acqua e vino al prezzo di 25 euro.

Obbligatoria la prenotazione whatsapp al 338 7665071.