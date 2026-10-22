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Palio di Asti

"Donne di Palio", lo Zonta Club premia la leadership al femminile nei comitati

“Donne di Palio – La forza di guidare, il valore di tramandare” è il nuovo progetto dedicato alle donne che contribuiscono alla vita di Borghi, Rioni e Comuni del Palio di Asti

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

22 Ottobre 2026 09:36:43

"Donne di Palio", lo Zonta Club premia la leadership al femminile nei comitati

Il mondo del Palio di Asti non si limita alla grande Corsa di settembre, è un insieme di tradizioni che vivono durante tutto l'anno grazie all'impegno di Borghi, Rioni e Comuni. Una realtà in cui proprio le donne ricoprono un ruolo fondamentale, molte volte lontano dai riflettori, ma indispensabile per l'organizzazione delle attività, il coordinamento dei gruppi e la trasmissione di conoscenze alle nuove leve.

Proprio per riconoscere questo contributo e dare luce a queste figure straordinarie, nasce Donne di Palio – La forza di guidare, il valore di tramandare, il nuovo progetto ideato e promosso dallo Zonta Club Asti, con l’obiettivo di valorizzare la leadership femminile all’interno dei Comitati Palio e dare visibilità alle donne che, hanno saputo lasciare un segno nella vita del proprio Comitato e, attraverso il loro impegno, contribuire alla storia e alla continuità del Palio di Asti.

Il progetto prevede un riconoscimento personale alla donna premiata e un premio in denaro destinato al Comitato Palio di appartenenza. Il contributo economico dovrà essere utilizzato per iniziative e progetti dedicati alla valorizzazione delle donne.

Il titolo scelto per il progetto racchiude le due dimensioni che lo Zonta Club Asti intende mettere in evidenza. Da una parte, la forza di chi sa guidare, organizzare, prendere iniziative e assumersi responsabilità. Dall’altra, il valore di chi custodisce e tramanda conoscenze, competenze e tradizioni, permettendo loro di rinnovarsi nel tempo.

“Donne di Palio” è un importante tassello della missione di Zonta International, organizzazione internazionale impegnata nella promozione dei diritti, delle opportunità e della leadership femminile.

«Con Donne di Palio vogliamo riconoscere il valore di tante donne che, con passione, competenza e senso di responsabilità, contribuiscono alla vita dei Borghi, Rioni e Comuni», spiega Giovanna Marchitto, presidente Zonta Club Asti.

«Il Palio è una tradizione che si tramanda di generazione in generazione, e le donne hanno un ruolo fondamentale sia nella sua organizzazione sia nella trasmissione dei suoi valori. Abbiamo voluto affiancare al riconoscimento personale un premio in denaro destinato al Comitato di appartenenza, perché crediamo che valorizzare una donna significhi anche sostenere la comunità nella quale opera. È questo lo spirito dell’iniziativa: riconoscere la forza di chi sa guidare e il valore di chi sa tramandare».

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