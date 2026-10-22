Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Politica

Forza Italia Giovani continua gli incontri con i cittadini per il nuovo tesseramento

I prossimi appuntamenti si svolgeranno sabato e domenica a Rocchetta Tanaro e Asti

Redazione web

Redazione web

22 Ottobre 2026 09:12:54

Forza italia Giovani Asti

La delegazione di Forza Italia Giovani Asti all'evento Azzurra Libertà [foto di repertorio]

Continua l'attività della sezione giovani di Forza Italia che prosegue i suoi appuntamenti per i tesseramenti sul territorio astigiano. I ragazzi del movimento azzurro saranno presenti con i propri banchetti informativi per incontrare la cittadinanza e presentare le future iniziative e proposte per la comunità.

I prossimi appuntamenti sul territorio sono in programma sabato 24, a Rocchetta Tanaro in piazza Piacentino, dalle 10 alle 12 e domenica 25 ottobre, ad Asti, in piazza Alfieri (portici Anfossi) sempre dalle 10 alle 12. «La nostra presenza sul territorio è il cuore pulsante dell'attività giovanile - spiegano i rappresentanti di Forza Italia Giovani Asti guidati da Francesca Vassarotti - Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento propositivo per i giovani astigiani, ascoltando le loro esigenze e dando voce alle loro idee. Invitiamo tutti coloro che vogliono condividere questo percorso con noi a venirci a trovare al banchetto per conoscersi e iscriversi».

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133