Forza Italia Giovani continua gli incontri con i cittadini per il nuovo tesseramento

Continua l'attività della sezione giovani di Forza Italia che prosegue i suoi appuntamenti per i tesseramenti sul territorio astigiano. I ragazzi del movimento azzurro saranno presenti con i propri banchetti informativi per incontrare la cittadinanza e presentare le future iniziative e proposte per la comunità.

I prossimi appuntamenti sul territorio sono in programma sabato 24, a Rocchetta Tanaro in piazza Piacentino, dalle 10 alle 12 e domenica 25 ottobre, ad Asti, in piazza Alfieri (portici Anfossi) sempre dalle 10 alle 12. «La nostra presenza sul territorio è il cuore pulsante dell'attività giovanile - spiegano i rappresentanti di Forza Italia Giovani Asti guidati da Francesca Vassarotti - Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento propositivo per i giovani astigiani, ascoltando le loro esigenze e dando voce alle loro idee. Invitiamo tutti coloro che vogliono condividere questo percorso con noi a venirci a trovare al banchetto per conoscersi e iscriversi».