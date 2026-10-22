Diventa cronista del tuo quartiere, le ultime segnalazioni dai nostri lettori [FOTO]

Prosegue la rubrica “Diventa il cronista del tuo quartiere”, l'iniziativa de La Nuova Provincia ideata per dare voce ai cittadini e raccogliere segnalazioni su criticità, problemi e pericoli ad Asti e nei comuni limitrofi.

Grazie alle numerose segnalazioni ricevute, abbiamo redatto un dossier che consegneremo a breve all’amministrazione comunale, così da sollecitare interventi concreti sui problemi emersi nell'ultimo mese.

Potete inviare le vostre segnalazioni via WhatsApp (foto e descrizione al numero 375 6182234) o tramite i nostri canali social. Le segnalazioni della settimana le trovate su www.lanuovaprovincia.it

Aggiustate il semaforo all'incrocio tra corso Cavallotti e corso Ferraris

Da circa un mese il semaforo all'incrocio tra corso Cavallotti e corso Ferraris è lampeggiante. È un incrocio molto trafficato e il disagio è notevole. Pericolo alto anche per i pedoni.

A Caniglie nulla è cambiato per fronteggiare l'abbandono dei rifiuti

Volevo far vedere le condizioni in cui si trova Caniglie, la località in cui vivo, per quanto riguarda i rifiuti. Era già uscito un articolo su questo argomento, ma non sono stati presi ancora provvedimenti e la situazione sta degenerando. Rimango in attesa di una risposta o di un sopralluogo. Qui è dove succede il fatto.



Quel buco in via Carducci che da due mesi crea un pericolo

In via Carducci, per più di due mesi, il buco presente nel senso di marcia era segnalato da un cartello di "lavori in corso". Ora da 10 giorni il cartello è sparito, ma il buco è rimasto e con le abbondanti precipitazioni di questi giorni sarà sempre più profondo e pericoloso.

Tagliate l'erba al parcheggio del cimitero di Asti

Chiedo al Comune di tagliare l'erba al parcheggio del cimitero.

Asti salotto per turisti e cittadini? Venite a vedere tra corso Volta e via Pagliani

Buongiorno, visto che si evidenzia Asti come salotto per i turisti e cittadini, ecco cosa succede non lontano dal centro, in corso Volta angolo via Pagliani. Evidentemente il Comune non pensa sia doveroso curare anche le zone limitrofe, come evidenziato dalla documentazione allegata. Una cittadina molto delusa.

Ecco come si presenta il marciapiede nei pressi dell'ospedale Massaia

Vi mando la foto del marciapiede nei pressi del parcheggio dell'ospedale Massaia.

Nel parco di via Pertini l'albero invisibile

L'albero invisibile, figlio della propaganda come i suoi fratelli, nella zona di via Pertini.