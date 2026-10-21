Asti si mobilita per la ricerca sulla Fibrosi cistica domenica 8 novembre

Asti si muove per la ricerca sulla fibrosi cistica con il mese di ottobre dedicato alla sensibilizzazione, all’informazione e alla solidarietà. La Delegazione astigiana della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca - ETS) promuove una serie di appuntamenti e attività per sostenere la ricerca scientifica e richiamare l’attenzione su una delle più diffuse patologie genetiche gravi in Europa.

Il programma coinvolgerà tutti attraverso i banchetti dei Ciclamini della Ricerca, una campagna di sensibilizzazione sul portatore sano e un appuntamento speciale con lo spettacolo benefico “Fuori di Quinta & Friends”, in programma domenica 8 novembre.

I Ciclamini della Ricerca

Ottobre è il mese della Campagna nazionale del Ciclamino, momenti in cui la Fondazione raccoglie fondi da destinare alla ricerca sulla fibrosi cistica. Anche quest’anno i volontari della Delegazione di Asti saranno presenti con i banchetti solidali in diversi punti della città e della provincia.

Sarà possibile ricevere informazioni sulla malattia e sostenere concretamente il lavoro dei ricercatori adottando una pianta di ciclamino, simbolo della campagna e della speranza di nuove cure.

Per conoscere le date e le postazioni dei banchetti è possibile contattare la referente della Delegazione al numero 339 1295628, anche tramite WhatsApp.

“1 su 30 e non lo sai”: il Monumento Alfieri si illumina di verde

Durante la Settimana nazionale dedicata alla fibrosi cistica, la Delegazione rilancia il progetto “1 su 30 e non lo sai”, pensato per informare soprattutto le giovani coppie sull’importanza di conoscere il proprio stato di portatore sano.

In Italia, infatti, circa una persona su 30 è portatrice sana della malattia senza saperlo e senza manifestare sintomi. Quando entrambi i genitori sono portatori della mutazione genetica responsabile della fibrosi cistica, a ogni gravidanza esiste una probabilità su quattro che il figlio sia affetto dalla patologia.

Da qui l’importanza dell'informazione e della possibilità di ricorrere al test del portatore sano. Per richiamare l’attenzione della cittadinanza sul tema, il Monumento a Vittorio Alfieri, nell’omonima piazza, si illuminerà di verde. L’iniziativa sarà realizzata grazie alla disponibilità del Comune di Asti e della società G.E.I. S.r.l.

“Fuori di Quinta & Friends”

Domenica 8 novembre 2026, alle 17, alla Polisala Torretta di Asti, in Piazzetta Nostra Signora di Lourdes 3, lo spettacolo benefico “Fuori di Quinta & Friends”.

Organizzato dalla compagnia teatrale astigiana Fuori di Quinta, l’evento proporrà un pomeriggio di spettacolo con una maratona artistica dal teatro alla danza, dal canto alla musica, fino al mentalismo.

Sul palco, accanto ai Fuori di Quinta, si alterneranno numerosi ospiti e realtà artistiche del territorio: la Compagnia Teatrale Fubinese, la Compagnia Teatrale Ikeatrando di Valenza, la scuola di fitness e danza Gym Lemon A.S.D. e la scuola di danza Centro Royal Arabesque A.S.D.

Spazio anche ai giovani talenti del Talent Scout Agostino Poggio, con le esibizioni di Maria Sole Giovine, Tanya Carboneri, Matilde Soldi, Chiara De Lorenzo e Aurora Campostrini.

A conclusione del pomeriggio sarà un aperitivo offerto da alcune storiche aziende locali: Torroneria D. Barbero, Panificio Francone 1896, Viotti e Distillerie Magnoberta.

La donazione consigliata per partecipare allo spettacolo è di 15 euro. L’intero ricavato dell’evento e della distribuzione dei ciclamini sarà devoluto al progetto di ricerca FFC#2026 “1 su 30 e non lo sai” – Fase 5, adottato dalla Delegazione di Asti per contribuire allo sviluppo di nuove cure efficaci contro la fibrosi cistica.

Come partecipare

Per informazioni e prenotazioni dello spettacolo “Fuori di Quinta & Friends” è possibile contattare gli organizzatori tramite WhatsApp al 351 5777272 oppure scrivere all’indirizzo e-mail fuoridiquinta.asti@gmail.com.

Per informazioni sui banchetti e sui Ciclamini della Ricerca è invece disponibile il numero 339 1295628, anche tramite WhatsApp.